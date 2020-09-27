12港人送中 | 警拒公開雷達紀錄 反去信質疑朱凱廸作「多項揣測」

12名港人被指偷渡到台灣期間被中國海警截獲後被羈押在深圳。香港警方曾在上周日（20日）在部份被捕人家屬報案要求徹查後，稱翻查記錄後未發現內地海警船進入或停留在本港水域，惟未有公開資料，協助家屬的立法會議員朱凱廸24日曾在facebook撰文質疑是否有中國水警進入香港水域，促海事處公開雷達紀錄；朱凱廸今天在fb發文，指收到警方於25日、即上述帖文發佈翌日寄出的信件，質疑相關文章「作出多項揣測」，呼籲如有「目擊者」請提供進一步資料，朱諷刺：「叫佢交資料唔畀畀，寫文又話『揣測』，公安違法秘密拘留就包庇，香港人有眼睇。」

朱凱廸在24日於facebook發出題為《12人被捕的三種可能，兼尋果洲群島目擊者》的文章，文中曾經引述郭卓堅所引述的「目擊者」指，12 人是於8月23日上午8至9時，於香港水域內果洲群島東南面的「一尺排」（或稱「一尺石」）停船期間，被一艘高速駛至的白色中國海警船越境逮捕，認為海事處可公開相關地點的雷達資料，引證對錯。

朱於fb上載警方翌日來信，指留意到《立場新聞》同日轉載相關文章，指文章就12人被內地拘捕一事作出多項揣測，重申因應公眾關注，警方已經檢視8月23日的航行監察紀錄，重申未發現任何海警船當日進入或逗留香港水域，當日上午亦未接獲任何報告或市民求助，反叫現為議員的「朱先生」如就案件有進一步資料提供，包括「目擊者」的資料及聯絡方法，可與警方聯絡。信中未有提及為何不應邀公開資料。

朱則於fb回應指警方拒交資料時、連自己撰文亦被質疑是「揣測」，諷指「就嚟（被當）尋釁滋事架啦！」；有網民在其fb留言指香港法治已死，亦有人寸爆政權：「公面是中共贏，字面是驚慌贏，總之公字都贏」。

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