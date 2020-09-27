慈雲山重現人流 街坊堅持戴孖罩

【本報訊】第三波疫情重災區慈雲山屋邨林立，隨着疫情回穩，曾爆發疫症的慈雲山中心商場內外人來人往，中庭位置更開設多個展銷攤位，常有街坊聚集購物。本報記者在慈雲山採訪期間發現，常有長者未正確佩戴口罩，除口罩「邊飲邊行街」，但區內居民普遍已提高衞生意識，做足防疫措施，有街坊指即使感染個案大幅回落也不會改變防疫習慣。

毗鄰慈雲山中心的慈雲山街市，近日人流明顯較商場多，街坊入內前需量體溫，街市亦提供噴霧消毒機予街坊使用。一街之隔、曾有大型爆發的港泰護老中心亦已重開，但僅有清潔工人出入，接待處有職員當值惟拒受訪。

有長者拉低口罩飲啤酒

區內有街坊防疫略見鬆懈，部份長者佩戴口罩不正確，常有口罩未完全遮蓋口鼻的問題，甚至有人拉低口罩、邊行邊飲啤酒。任職護士的利小姐投訴，區內仍有人未做好衞生措施，如未戴好口罩等，她指洗手和戴口罩是「基本嘢」，長者在空曠地方偶爾除口罩休息情有可原，但不能長期不戴口罩，尤其身處人多擠迫地方。

另一名街坊趙女士購買外賣都全副防疫裝備，同時佩戴口罩和面罩。她憶述區內疫情最嚴重時，自己和家人都不敢頻繁外出，多數在家用膳，會一次過買大量食材回家，減少外出次數，家中長者亦已長期留在家中，暫停去茶樓飲茶。近日疫情緩和，她稱會「大膽咗」，有機會出外用餐，但不會改變個人衞生措施習慣。

綜合第三波疫潮，坪石邨及慈雲山最少有211名居民中招，包括坪石邨、慈正邨、慈樂邨、慈民邨、慈康邨、慈安苑、慈愛苑及慈華里5號。當中慈正邨正康樓最少有17人確診屬最多，其次是慈安苑安欣閣15人，以及慈樂邨樂旺樓14人，樂祥樓則有10人確診。慈正邨正安樓、慈樂邨樂信樓、樂誠樓及慈愛苑愛聰閣各有7人確診。