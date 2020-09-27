無牌司機「警燈」兇人

【本報訊】大圍出現懷疑偽冒警方隱形戰車。兩段車Cam影片前日在網上瘋傳，片中一名寶馬房車男司機，疑不滿另一私家車司機突然切線，亮起與警車類似的「紅藍色警告燈」，迫令切線私家車停下，寶馬司機更下車指罵對方。警方調查後，確認事件與警隊無關，昨晚以涉嫌無牌駕駛拘捕23歲寶馬男。

綜合網上消息，相信事件近日發生，地點是大圍沙田圍路近威爾斯親王醫院南行線，寶馬房車當時因其他車輛切線收慢，一輛私家車趁機切線至其前方，變相「打尖」爬頭，寶馬司機隨即加速衝前，並左轉入通往沙田路的支路，碰巧私家車尾隨。

不滿切線 網民質疑冒警

寶馬隨即亮起與警車類似的「紅藍警告燈」，以「左紅右藍」方式閃動，並在前方停車，與警方隱形戰車執法的做法相近。私家車司機一度停車，隨即又準備驅車離開，此時寶馬司機下車，阻止其離開，且「手指指」，似是指罵及迫令私家車後退及泊回路邊，全程未見他展示警察委任證。

網民熱議事件，有人指真正隱形戰車的車尾警告燈應為「左藍右紅」，質疑有人冒警。大律師陸偉雄指類似警車的「紅藍閃燈」，並非只有警方能使用，冒警關鍵在於是否有人曾口頭自稱是警員。

警方新界南總區交通部人員調查後，確認寶馬車牌非由警隊登記，並尋獲姓鍾（23歲）涉案司機，他報稱找換店職員，由於涉事司機僅有國際牌及學牌，警方暫以涉嫌無牌駕駛將他拘捕。