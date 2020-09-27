美制裁細節曝光　波及港府採購合約

【本報訊】美國財政部上月宣佈制裁11名中國及香港官員，上周五再公佈執行細節，規定美國公民不得與受制裁人士有交易等來往，與香港政府部門的恒常來往則不得有受制裁官員直接或間接參與。舉例說，被制裁的警務處長鄧炳強將不能代表港府甚至授權下屬向美國採購警察裝備。有立法會議員指，制裁措施將影響香港國際地位。

美國財政部列出制裁中港官員的「常見問題」，當中表明美國公民不得與受制裁人士有交易、物業或物業利益上的來往；美國公民與受制裁的港府官員所任職的香港政府部門來往時，除非已經獲得外國資產控制辦公室（OFAC）批准，否則須時刻留意不得與受制裁官員直接或間接交易。

不能由黑名單官員簽署

不過財政部指出，有香港特區政府官員受到制裁，不代表整個政府同受制裁，只要受制裁官員沒有直接或間接參與，美國公民可繼續與相關香港政府部門作恒常來往。財政部舉例指，美國人仍然可以與港府訂立合約，但須由未受制裁的官員負責簽署。

11名被制裁中港官員當中，香港官員包括特首林鄭月娥、特首辦主任陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長及兩任警務處長盧偉聰及鄧炳強。

民主黨涂謹申以警務處為例解釋，假如警方是由處長鄧炳強負責簽署合約，向美國的裝備供應商採購，則將來鄧就不能再代表警務處向美國採購裝備，甚至由鄧炳強授權其他人進行簽約亦被禁，反而若警方向來是由某位助理處長負責採購，便沒有受鄧炳強被制裁影響。

不過他續指，恐怕被制裁的港官日後連出席國際場合也變得困難，因為難以估計制裁條款當中的「dealings（交易）」範圍可以有多闊，故長遠而言，今次制裁或影響香港的國際城市地位。

黃之鋒：港美合作受影響

前香港眾志秘書長黃之鋒認為，雖然美國沒有限制與不在制裁名單的官員交易往來，但執行上未必有實質差別，因為本港官員不論是否列入名單，都難以承擔中美角力層面的相關責任。

對於港府日後與美國之間的合作關係，黃之鋒認為必然會受到影響，包括日後兩地恢復通關及出售武漢肺炎疫苗等，都可能因為制裁而無法實行。他亦指美國與西方國家之間有緊密聯繫，加上歐洲多國其實早對中方反感，因此美國制裁可能帶來骨牌效應，包括歐盟對制裁的進一步表態均值得留意。

保安局前局長、新民黨主席葉劉淑儀則認為，美國財政部所公佈的「常見問題」屬早前財政部制裁11名中港官員的延伸解釋，對被制裁人士的影響不大。文件清楚指出美國是針對11名中港官員的「個人身份」，而非整個政府部門，因此只要被制裁對象沒有直接或間接參與，美國人可以繼續和制裁對象任職的港府部門常規往來。她分析指，被制裁人士或無法在美國置業或其他金融交易，惟她相信現階段政府官員都會避免與美國交易。

政府發言人回覆查詢稱，該公佈是針對美國人，特區政府不會回應。特區政府早前已表明所謂的「制裁」毫無理據，是美方粗暴干預「我國的內部事務」，受影響的特區官員會無懼威嚇，繼續履行維護國家安全的職責。