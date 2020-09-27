武漢肺炎︱港府硬推港康碼 張建宗：讓香港重新出發

本港昨日（26日）錄得一宗武漢肺炎輸入確診，沒有本地感染，是爆發第三波武肺炎疫情以來錄得最少個案。政務司司長張建宗今在網誌表示，隨著第三波疫情顯著緩和，人流恢復，市民的防疫意識亦開始鬆懈，例如有食肆沒有為客人量度體溫、入座率不符合規定，亦有人違反4人限聚令，包括外傭聚集的地方。

由於中秋節長假期將至，張建宗呼籲市民做好防疫措施，避免人群聚集，嚴格遵守相關法例，強調配合和自律才是最好的防範。而政府會爭取早日落實粵港澳健康碼通關計劃，讓香港重新出發。

張建宗又說，當局會持續加緊巡邏和檢控，而本月巡查餐飲處所逾4.6萬次，巡查各類表列處所則有2,500次，並分別對餐飲及表列處所提出123宗及96宗違規檢控。他預期，疫情將會持續穩定一段時間，冬天出現另一波疫情的機會亦非常大，警告「輕敵乃兵家大忌」，懇請市民繼續配合防疫措施。

張建宗又指，明日（28日）會再次出席立法會財委會，爭取盡快通過第三輪防疫抗疫基金及相關措施，總額約240億元的撥款申請；亦會爭取早日落實粵港澳健康碼通關計劃，讓香港重新出發。

羅致光：外傭檢測參與率低因誤信社交媒體謠言

8月初疫情高峯時，外傭宿舍曾爆疫，政府及後宣佈為待業外傭進行免費毒病檢測，惟當時外傭參與率不足3成，更只指到1名確診者。政府於港灣道體育館的採樣中心，至今仍在運作中，惟勞工及福利局局長羅致光在今日網誌中透露，需留港等待簽證的外傭每日有約180至200名，當中只有約3分1人參與檢測計劃，形容參與率不理想。

羅致光在網誌中賴社交媒體的「謠言」，令外傭以至僱主誤以為取樣會很痛苦，或採樣中心高危，方令外傭不願參與檢測。他稱勞工處會繼續向外傭宣傳檢測計劃，並獲相關領事館協助。

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