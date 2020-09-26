蘋果踢爆︱深藍楊超發把持西醫工會18年禁查賬 曾組「反港獨西醫前線」

西醫工會前身，為香港西醫聯會有限公司及新邨西醫協會有限公司，於2002年轉為工會註冊，楊超發擔任會長至今18年。據多名現任幹事及會員指，楊把持工會多年，曾有幹事對賬目提出質疑，要求涉事人員提交資料解釋，反被楊指摘破壞工會聲譽，在幹事會提出動議，聲明該幹事一切言行不再代表工會。

根據職工局2018年統計，西醫工會共有1,541名會員。工會網站顯示，該會旗下設有多個委員會，負責不同事務，楊超發擔任其中3個委員會主席。

若參選人數目多於空缺會被勸退

就工會的情況，記者分別向多名現任幹事及會員查詢，均指楊把持工會多年，「咩都佢講晒」，亦有前任幹事指，「大部份時間（一言堂），有啲時間佢都聽吓意見嘅」。

有現任幹事指，過去幹事會選舉甚少出現競爭，一旦參選人數多於空缺數量，便會被「勸退」。該幹事又批評，工會理應依會章處理，將投訴交予專責委員會跟進，「唔係加多個位畀佢（投訴人），收買佢」，涉事者如楊超發更不應插手投訴。

幹事要求解釋賬目 反被出信聲明不代表工會

據知，早前有幹事翻查工會賬目，質疑當中有問題，向工會投訴，要求解釋，並向涉事的公司查證，但反被楊超發指摘破壞工會聲譽。楊其後更動議，由幹事會出信聲明該幹事不再代表工會，最後獲5票支持、2票反對、5票棄權，在未獲得大多數支持票下動議竟獲通過。據知，涉事幹事已就此向楊發出律師信。

有現任幹事批評，楊的動議等同「滅聲」，「你話佢（該幹事）做錯，咪開個EGM（特別會員大會）DQ佢囉」，質疑楊為免會員追問詳情，才未有召開會員大會，現時做法是意圖阻止該幹事繼續以工會幹事身份，對外追查賬目細節。

楊超發近年活躍於與中國相關的工作，包括擔任廣東省粵港澳合作促進會醫藥衛生大健康委員會常務副主任，以及粵港澳大灣區醫師聯盟副主任。2016年曾以「反港獨西醫前線」組織名義參選選委，口號為「反港獨、反壟斷、衹對事、不對人、愛中國、護香港」。

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