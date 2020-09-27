保就業計劃｜增設確認程序收款勢延遲 2,000僱主要求重新檢視補貼金額

第二期「保就業」計劃接獲15.8萬僱主申請，政府表示，已有超過10.2萬名僱主成功獲批工資補貼，今期計劃政府實施新安排，僱主在獲成功審批後，兩天內要網上再確認申請；如申請人兩天內沒確認，申請結果會被自動確認、但補貼將會延至最快在收到訊息後10個工作天發出，較第一期計劃僱主在接獲審批通知後最快兩日收款大幅延遲。

如僱主收短訊兩日內未上網確認 收款將延遲

政府就第二期「保就業」發放款項作出新安排，當保就業計劃秘書處批出申請後，申請人會收到電話短訊，申請人須在收到電話短訊兩天內，透過網上系統確認、要求重新檢視補貼金額或取消申請。

如果確認，申請人在收到訊息後5個工作天將獲發補貼；如果申請人在兩天內無確認，申請結果會被「自動確認」，惟補貼將會延至最快在收到訊息後10個工作天發出。政府表示，截至上星期五，約2000名僱主臨時提出重新檢視第二期補貼金額。

第一期罰款或回扣 於第二期補貼直接扣除

政府指，由於獲批第一期工資補貼的僱主，可能因未有把補貼金額全數用於支付僱員工資，令補貼須被回扣，或因補貼期間任何一個月份有支薪的僱員人數少於須承諾的受薪僱員人數，而須繳付罰款，而相關款項將在發放第二期補貼時直接扣除，故此預料會有較多僱主希望在發放第二期補貼前，先就實際發放的金額提出重新檢視的要求，甚至要求取消申請。僱主一經提出檢視申請結果要求，工資補貼將會暫緩發出，直至完成檢視為止。

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