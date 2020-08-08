無賴「大師兄」削盡香港四大權 《頭條動新聞》ep.9繼續和你嬉笑怒罵

面對強權打壓，批判政府的聲音越來越少，《頭條動新聞》請來《四點鐘王Sir》主持王喜，以及《AppleDaily Show豪》主持曾志豪，繼續與香港人一同嬉笑怒罵、諷刺時弊。

播出平台：《蘋果》YouTube、《蘋果》facebook、《果燃台》

播出日期：星期日（9月27日）

播出時間：晚上9時正

《AppleDaily Show豪》

「其實今次阿爺搵我返嚟，就係要重組特區，我認為呢，地球上最強嘅權，就係全面管治權。你哋呢四個部門，都可以唔使存在啦，因為我係唔鍾意垃圾。」

「你唔好誤會，垃圾唔係針對你立法會，我係話，在座咁多位，都係垃圾。」

大師兄由阿爺叫來港，大權在握，的確想點就點，外賣仔何時會拯救港人？

《四點鐘王Sir》

《警察通例》第三十九章「警察與市民和傳播媒介的關係」中提到，2020年9月22日或以前，任何持有下列證件嘅記者、攝影師及電視台工作人員：（a）報館、通訊社、電視台及電台所發出的身份證明文件；（b）香港記者協會會員證；或（c）香港攝影記者協會會員證；均為「傳媒代表」。9月23日後，由警察去決定誰是記者。那誰是警察，誰人可以決定？

撐同路人計劃 自由定價支持

如果你想支持《頭條動新聞》的兩位創作人曾志豪和王喜，可以透過「撐同路人計劃」，以自由定價力撐他們，我們誠邀你在YouTube收看本節目直播期間（暫時只限YouTube平台及本節目的直播時段內），按留言位右邊的按鈕。你可以選擇購買得意可愛的「Super Sticker」，或以自由定價的「超級即時通訊」作支持。你的一分一毫在扣除成本後，會全數撥歸此節目的合作夥伴，《蘋果》與你攜手撐同路人！

影片重溫：

《頭條動新聞》EP1

《頭條動新聞》EP2

《頭條動新聞》EP3

《頭條動新聞》EP4

《頭條動新聞》EP5

《頭條動新聞》EP6

《頭條動新聞》EP7

《頭條動新聞》EP8

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！