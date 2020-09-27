李八方Online︱「個人意見」當「建制共識」被圍插 何君堯堅稱冇洩密

「何君堯」三隻字，唔少人覺得係「鬼見愁」代名詞。《明報》專欄早前報道何君堯喺建制派立法會議員見完中聯辦後，喺建制派群組總結建制派會上「共識」，包括要整頓司法界、教育和社福界「三座大山」。據聞佢扮大佬做總結嘅行徑，惹怒唔少建制派，皆因佢將個人意見當「建制派共識」，但建制派又唔想公開反駁，因為都無謂證實同西環傾咗啲乜，所以只能啞子吃黃蓮，激到紥紥跳。

有建制中人話，當日根本建制派分兩場見西環，何君堯最多咪得一場資訊；而如果數「三座大山」，又點會冇公務員份？所以所謂「共識」有幾咁可信，大家自己判斷。

連日受建制派圍攻嘅何君堯不甘示弱，喺Facebook拍片話自己何提嘅三個問題「耳熟能詳」，「何來有洩秘？」，又話自己冇交代時地，亦冇引述其他人嘅的說話，只係將會上嘅說話向與會者交代，重新確認一次啫，「何來有洩秘？」，又話事件冇影響建制派之間嘅團結，反形容事件係「照妖鏡」，協助去除雜質。

嗯⋯⋯即係根本係自己一廂情願嘅意見，唔關建制派事、又唔係西環落令啦，雖然被「盟友」圍插，但賺咗咁多見報機會，抵返晒啦。

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