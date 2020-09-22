武漢肺炎●專題︱第三波重災區慈雲山食肆重開生意減半 街坊又鬆懈周街除罩飲嘢

本港武漢肺炎疫情持續大半年，逾5,000人感染，其中於7月初爆發的第三波疫情最嚴重，患者近3,800人，佔整體75%。屬於重災區之一的慈雲山至今累計超過150人受感染，涉及多個大型感染群組。

疫情近日回穩，區內人流已經回升，包括曾爆疫的食肆亦已經重開。然而，部份街坊防疫開始鬆懈，《蘋果》記者採訪期間發現，常有長者未有正確佩戴口罩，甚至除下口罩「邊飲邊行街」，有街坊認為疫情下做好個人衞生是「基本嘢」，長者亦不例外；亦有曾被區內嚴峻疫情嚇怕的居民稱已習慣做足防疫，即使感染個案大幅回落也不會改變。

慈雲山中心屬於區內核心地帶，附近屋邨林立，隨疫情回穩，商場內外人來人往，中庭位置更開設多個展銷攤位，常有街坊聚集購物。商場內多間食肆曾出現大型感染群組，多名食客及員工先後確診，包括翠河餐廳、百匯軒及薀莎餐廳，分別涉及38人、32人及26人。三間餐廳均已恢復營業，按照政府對食肆營業規定實行防疫措施，包括進入前須量體溫等。

其中百匯軒重開後只開放一半範圍，其餘舖面以圍板隔開。職員胡先生表示，酒樓重開一個多月，生意明顯受影響，跌至停業前的不足五成。他指，酒樓有做足衞生措施，包括每個月一次由專業清潔公司進行深度消毒，而員工均有接受檢測，全部呈陰性。

職員猜測顧客仍憂慮 染疫員工康復後未復工

翠河餐廳則推出「抗疫外賣套餐」等優惠，但下午茶時段顧客人數並不多。職員余女士指，餐廳本月7日重開，平均生意額比停業前少一半，認為客人都仍然「驚驚哋」。她指，早前確診的同事已康復，但自願決定留家休息，暫仍未復工。

毗鄰慈雲山中心的慈雲山街市，人流明顯較商場多，街坊入內前須量體溫，街市亦有提供噴霧消毒機予街坊使用。至於一街之隔、曾有大型爆發的港泰護老中心亦已重開，但僅有清潔工人出入，接待處則有職員當值，惟職員拒絕受訪。

不過，大型爆發過後，部份街坊防疫略見鬆懈，部份長者佩戴口罩方式不正確，常有口罩未完全遮蓋口鼻的問題，甚至有人拉低口罩、一邊行一邊飲啤酒。

本身是護士的街坊利小姐批評，區內仍有人未有做好個人衞生措施，如未有戴好口罩等。她指，疫情期間洗手和戴口罩是「基本嘢」，不分政見都應做好，長者在空曠地方偶爾除下口罩休息情有可原，但不能長期不戴口罩，尤其身處人多擠逼地方。她認為，現時社會只關注武漢肺炎疫情，反而令其他衞生問題受到忽略，區內包括鼠患等環境衞生問題同樣有待改善。

街坊趙女士購買外賣都全副防疫武裝，同時佩戴口罩和面罩，稱是已經習慣做足防疫。她憶述區內疫情最嚴重時，自己和家人都不敢頻繁外出，多數在家用膳，會一次過買大量食材回家，以減少外出次數；家中長者亦已長期留在家中，暫停去茶樓飲茶。她稱近日疫情好轉，自己會「大膽咗」，有機會出外用餐，但不會改變個人衞生措施習慣。

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