黎智英：特朗普倘連任 美國2年內承認台灣主權 牽動香港前途

壹傳媒創辦人黎智英今午（27日）與時事評論員桑普在「蘋天說地」對談。二人由香港前景，談到移民台灣、美國大選，黎智英及桑普均對美國總統特朗普可以連任感到樂觀。黎智英認為，若特朗普連任，未來一、兩年好大機會承認台灣為主權國家，「香港人最後可能唔使咁腳軟……對香港前途好緊要、對世界自由都好緊要」。香港政治環境急轉直下，不少港人移民台灣，正在台灣的桑普直言，若港人移民台灣，須摒棄「大香港主義」。對於香港仍需經歷多久的黑暗時代，他寄語港人要抱持積極樂觀精神，「始終光明會到來，光明終戰勝黑暗。」

二人先大談台灣生活，黎智英稱，在台灣生活「係好好地方」，但在台灣工作是「另一件事」，但認為台灣工作環境將慢慢變好，「因為美國對（台灣）支持好……國安條件好啲，依家台灣投資多咗，搵嘢做都會好咗。」不過，桑普直言，港人移民台灣後，每月薪金將大減，但日常生活如住屋等開支會比在香港生活便宜，「台灣一個便當約90蚊台幣（約24港元），大家樂食飯都要40蚊港紙」。

住屋方面，在台北租住一個約1,000呎的單位，每月租金約3.5萬台幣，約9,500港元。不過，他直言，台灣面對國際舞台需克服鄉縣文化，「要做破框嘅嘢佢哋唔會，但香港人會執生、食腦、去冒險……台灣未必有咁樣精神，而且好多時會做爛好人……生意頭腦冇香港（人），台灣講人情關係。」

桑普又指，作為律師及政治評論員，計劃與志同道合的人士成立在台港人同鄉會，「結聚一班同道在台港人，有冇同鄉會組織。」他又稱，相信台灣政府一直有協助在台港人，「台灣政府講得好少，做得比較多，我見識到好多人有書讀、有嘢做，台灣政府係咪要打鑼打鼓講出嚟？」

中共僅靠嚇 難向台灣動武

不過，外界有意見認為「今日香港、明日台灣」，中國會對台動武。黎智英及桑普均認為，中共只是「靠嚇」。

桑普直言，「大家都知道老共係嚇人……共產黨嚇咗呢嗰地方70幾年，加上美國一定會幫台灣」。黎智英亦認為，「中共軍力同美國比……係狗同牛比，爭好遠。」黎智英又指，英國給予香港法治、言論自由、新聞及宗教自由等，「香港人咁自由，拜英國當時畀我哋法治、產權、言論自由、新聞、宗教自由，所有自由機制係一路生活中係氧氣一樣，一路習慣咗呢啲自由。」他又認為，中國不會與美國開戰，「真係要打，美國十零廿日可以隊冧你。」

對於香港仍需經歷多久的黑暗時代，桑普直言自己沒有水晶球，寄語港人要抱持積極樂觀精神，「悲觀係短期，因為睇到今年、下年，佢對好多人大搜捕、好多鎮壓，甚至對傳媒開刀，係現在進行式，但唔需要擔心，去到呢個位，行呢條路係啱，始終光明會到來，光明終戰勝黑暗。」

黎智英：武漢肺炎令全世界另眼相看台灣

黎智英又認為，武肺令全世界對台灣另眼相看，「今次嗰個武肺係另一個珍珠港事件，對世界嚟講，突然間個世界對中共認識，使到佢哋突然間對一個唔同價值觀，所謂意識形態，對自由世界同生活嗰個要脅，係帶動整個西方政治嘅改變，而呢個改變係使到好多人對台灣另眼相看，支持台灣。」他又認為，台灣國際化大潮流已開始，「美國好明顯要返亞洲，亞洲是將來美國最大市場，亞洲亦係整個世界將來最活躍政治地區，因為有中國存在，所有亞洲國家都需要美國存在去畀佢哋有種安全感，美國冇辦法不利用亞洲作為最大嘅政治地區，去作為國際政治運動嘅一個力量。」

美國下月大選，黎智英認為，若特朗普連任，未來一、兩年好大機會承認台灣為主權國家，「香港人最後可能唔使咁腳軟……對香港前途好緊要、對世界自由都好緊要」。

黎智英在「蘋天說地」上笑言自己不是讀書材料，「我讀到五年級冇讀書……我完全入唔到腦，先生講嘢……但我由細到大都好鍾意睇書」，向狀元桑普請教讀書及育兒心得。桑普直言，求學首先要有求知精神，對事情有興趣，做事亦要專注及專心，以及發掘小朋友的興趣，「唔好一味咁迫」。黎智英亦分享做人最基本三件事，包括人生要有中心、需懂得謙虛及反省，「永遠提醒自己會錯」，以及做事不好計較利益得失，「唔好諗住做嘢永遠益自己，做嘢要做到嗰件事，而唔好諗件事對我利益有幾多……咁樣諗就算成功咗都唔會快樂。」

桑普：家長要裝備自己 方能為子女「解毒」

中共插手香港教育，有讀者指希望可以避免子女被洗腦。黎智英認為，身於現今時代，父母需「付出多啲」，亦覺得香港未來可能會出現「home school」形式。桑普亦認為，要為子女「解毒」，家長要先裝備好自己，另可推薦好書予子女閱讀，假日與子女參觀文化教育地方。

有讀者就問及，如果有時光隧道，黎智英會否選擇行第二條路。黎表明絕對不會，「我性格造就我命運，你知道自己要乜嘢，係唔會有交叉點。」亦有讀者問及二人退休後生活，黎智英笑言，「我退過幾次休，退休唔係享受」，又指自己作為老闆，時間比較自由，「我做老闆可以完全唔使退晒休，我可以只返上午或下午…返去見吓啲人，我寧願返去過吓日晨。」

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