交通警向示威者開槍 事後地盤工為救另一人阻差辦公候判

去年11月西灣河發生交通警向示威者開槍事件。事後有地盤工上班途中路經現場附近，出手阻擋警員追捕及制服一名指罵警方的男子，地盤工最終被捕。他今在東區裁判法院承認阻差辦公罪，求情指犯案只為保護案中男子，明白當時行為罔顧後果。裁判官押後案件至10月19日，待索取感化及社會服務令報告後始作判刑，但強調法庭仍考慮所有判刑選項，包括判監。被告獲准繼續保釋。

辯方為被告梁詠康（37歲）求情指，被告案發當天一如以往，原本打算乘搭港鐵到觀塘地盤上班，惟途中發現大批警員和市民在場，於是駐足觀看。辯方指，被告目擊案中張姓男子被警員捉住，犯案只為保護他，現已明白其所為罔顧後果。

控方在主任裁判官錢禮詢問下確認，張姓男子案發當日因涉嫌在公眾地方行為不檢而被捕，惟控方索取法律意見後，決定不落案起訴張。

案情指，去年11月11日西灣河開槍事件發生後，警員到達西灣河文娛中心附近設置路障，並在附近道路交界拉起封鎖線。當時有市民聚集並向警員叫囂，其中一名張姓男子指罵警員，警長龍家和見狀上前企圖制服張，惟被告伸手擋住警長去路，及後更跟隨張逃跑。未幾警長制服張，並要求張不要糾纏；惟被告推開及捉住警長，企圖分開兩人，令張得以逃脫。最終被告遭制服。

【案件編號：ESCC1189/20】

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