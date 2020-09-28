大三罷廚師涉掟鐵罐 拘捕警憑衣飾認人

廚師被指去年11月「黎明行動」當天早上在西灣河將銀色鐵罐掟出馬路，遭警員當場制服，並因涉嫌非法集結而被捕。廚師事後被控在公眾地方造成阻礙罪，案件今在東區裁判法院開審。拘捕被告的警員在盤問下同意辯方所指，追捕時只憑衣著辨認誰是掟罐者，惟否認從目擊有人掟罐至制服被告期間均看不清楚掟罐者外貌。

時任港島總區應變大隊副指揮官的警長張啟祥供稱，去年11月11日早上和同袍在西灣河一帶巡邏及清除路障，至約9時發現身穿藍色上衣和黑色長褲、背上黑色背囊、沒有佩戴口罩的被告鄭鉦達（30歲）站在行人路上，將一個方形罐狀物體擲向馬路，而其他人也效法。未幾被告再拾起其他物件，張相信那物件是另一鐵罐，隨即上前阻止，張的上司也從警車下車追捕。

張尾隨上司跑往海邊方向後不久，便看見上司將被告制服地上，並在增援抵達後將被告帶上警車調查。雖然經搜身後沒發現被告藏有特別物品，惟張認為他的所為會激使他人破壞社會安寧，於是以涉嫌非法集結罪名將被告拘捕。

警長：唯一障礙物就係阿sir喺我前面

張接受辯方盤問時稱，發現掟罐男子時，男子已將鐵罐投擲出去，當時另有約六人在行人路上投擲雜物。而掟罐男子甫看見警員，隨即丟棄手中物品，張相信那是另一鐵罐。張同意辯方所指，他只有一至兩秒時間觀察掟罐者，並形容那刻是電光火石。

辯方向張指出，掟罐者逃避警方追捕時曾跑入人群之中。張答謂那人受人群阻擋，無法走進去，強調他是最遲得悉警員追截的人，因跑得慢而被截停。辯方再指，張追捕掟罐男子時，僅依靠其所穿衣褲辨認，而張從目擊掟罐一幕至截停被告時，均看不清楚掟罐者的外貌。張稱除了衣褲外，也會依靠那人的背囊辨認，但不同意看不清掟罐者外貌一說。

盤問下張又強調，進行追捕時其視線沒有受阻，「唯一障礙物就係阿sir（上司）喺我前面」。張不同意辯方所指，掟罐者曾經過記者身後逃跑，稱當時記者貼著牆壁，掟罐者是在記者前方奔跑。張稱，當時有超過100人奔跑，而有份擲物的另外六人早已跑走，加上警員人手只足以鎖定一人，故沒有嘗試尋找其餘六人的下落。

聆訊下午繼續。

【案件編號：ESCC742/20】

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