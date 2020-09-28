果燃台4:30pm LIVE︱朱凱廸慢必表明9.30任期屆滿後離任 二人將見記者交代

民主派明天按民調決定是否留任議會，「杯葛派」朱凱廸和「慢必」陳志全早前已去信立法會秘書處，表明9月30日立法會任期屆滿後離開立法會，不再擔任立法會議員，兩人將於今午4時半見傳媒交代，《蘋果》屆時會現場直播。

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朱凱廸今午在Facebook表示，他較早前已去信「立法會同仁」，表明9月30日任期屆滿後離開，不會參與自10月1日起違反《基本法》69條而繼續運作的「委任議會」。他表示，離開議會後，他將回復公民組織者之身，並繼續協助被秘密拘留的12港人及其家屬，仔細調查事件來龍去脈。

朱凱廸表示，除了信中提到的立法會同仁，他更要感謝其立法會議辦的團隊成員、地區戰友、民主派同道和民間團體、所有找過他幫忙的市民，以及所有支持他的香港人，「有你們結伴同行，我才撐得過過去4年的驚濤駭浪」。

他透露，未來自己會專注於土地維權、環境保育、氣候危機等議題的個案跟進和社區組織，強調其立法會辦公室解散，但團隊不散，希望大家以Patreon支持，讓他和團隊能在新平台，以有限資源做更多事情。

朱凱廸於信中表示，議員一任只是4年，但爭取民主、自由和公義卻是畢生責任，並表達了兩點期許，包括大幅收窄目前領取最低工資的清潔工與最高薪的立法會秘書長的薪酬差距，以及立法會有一天成為真正代表香港人的議會時，秘書處能夠做到不偏不倚，議員也不用再勞煩保安抬出抬入。他認為要做到上述兩點，有賴於一代又一代的香港人繼續不畏強權，奮戰到底，也需要體制中人秉持良知行事。

陳志全亦去信立法會秘書處，指任期結束後仍有很多事宜未能即時完成，需要留用部份職員處理行政、合約、財政資料處及繼續跟進未完成的個案等工作，指有需要延長在立法會大樓內辦公室使用期至10月20日，以及會繼續支薪予留下的職員。陳強調，會在任期結束前按合約期結束所有地區辦事處，自己亦於本月1日通知各員工將終止僱用合約。

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