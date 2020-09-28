惠康凍價不符回饋計劃規定

【本報訊】政府要求申請第二期「保就業」計劃的兩大連鎖超市惠康和百佳，將補貼回饋社會，回饋金額不應少於補貼的五成。惠康早前公佈涉1.2億元的回饋計劃，包括凍結逾300款貨品價格半年。不過，政府昨重申惠康凍結貨品價格措施未能量化和欠透明度，不能納入回饋計劃，但惠康其他回饋計劃金額已超過補貼的五成，換言之，惠康回饋計劃已符當局規定。

政府昨發聲明指，當局要求兩間連鎖超市提交的回饋方案必須符合三個原則，除回饋金額不應少於其工資補貼額五成外，回饋措施必須能夠量化、具透明度，亦須屬兩間超市平常優惠以外的措施等。

由於政府及市民難監察超市貨品價格，難以與超市平常提供的優惠作區分，未能量化回饋措施，故回饋方案並不包括任何折扣安排。政府已通知惠康，其凍結貨品價格六個月的措施未能符合有關條件，但其他回饋計劃已涉一億元，超過惠康需補貼金額、即9,225萬元，故惠康回饋計劃符當局規定。

百佳方面，政府指其回饋計劃，包括近四成以抽獎形式派發現金券贈予市民符合規定，但當局提醒百佳進行抽獎時必須符合相關法例。

消委會：有魔鬼細節

惠康回應稱，凍結貨品價格並不包括政府回饋建議內，明白疫潮影響並非短暫，自發啟動凍結價格計劃，希望在艱難時期向所有顧客提供支援。

不過，消委會總幹事黃鳳嫺昨接受商台訪問時，不認為超市網上抽獎是幫助市民紓困的措施，而凍結價格計劃存在「魔鬼細節」，超市應交代涉及產品類型、以甚麼價格作為凍結標準。她亦質疑超市若集中凍結自家品牌價格，變相對其他供應商造成打擊。