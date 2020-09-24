陳虹秀831灣仔街頭叫警克制 控方指言論挑撥破壞社會安寧

去年8.31港島嚴重警民衝突中，包括「陣地社工」成員陳虹秀在內八人被控在灣仔參與暴動，案件今在區域法庭續審。控方已完成舉證，惟法官沈小民直言「其實到依家我都搞唔清控方嘅立場」，並詢問控方是否認為單憑裝束、衣著及身處位置，就可就各人面對的暴動罪名定罪。控方稱是，並指陳虹秀當時叫警察冷靜克制，「但就聽唔到佢叫啲人唔好集結、唔好掟汽油彈呀、唔好掟石呀」，認為她的言論屬挑撥性，破壞社會安寧。沈官明日將裁定各人的控罪是否表證成立。

另外，事發後睇片認人的警員陳超勁今供稱，片中看到其中一名被告的三條白間黑長褲「褲腳闊、累贅、有迹」，他花了135小時看畢其他片段，亦沒有看到當晚有人擁有類似特徵。惟辯方展示擷圖，顯示當晚有其他人身穿同款式的長褲在示威現場出現。睇片警對此僅稱「冇乜印象」。

控方指上衣印有「我哋係社工守護公義」屬政治表述

控方完成舉證後，法官沈小民詢問主控官謂：「其實到依家我都搞唔清控方嘅立場。控方係咪想講，本案就係憑住示威者裝束、衣著，同身處嘅位置，就可以推斷到被告參與暴動、定佢罪呢？」主控大律師張錦榮稱，認為已經有足夠證據定罪， 「佢哋裝束衣裝，將佢哋自己有意地成為一份子」，又指「我哋唔係講緊平時日子喺街拉咗黑衫黑褲、戴口罩嘅人就話佢哋係暴動；係現場有咗暴動之後，被告著咗呢啲衣服、戴咗啲呢啲裝束，法庭可以推論佢哋預算留喺現場參與暴動」。

沈官再問：「第二個問題我想問你嘅就係，你哋將定罪範圍擴闊去到馬師道，係咪入面所有地點有人聚集都係暴動？」主控回應稱該些地方是「暴動的現場」，並指當晚的暴動是延續的，並且有轉移位置，「無論佢哋有邊個位置聚集，呢個位置就係暴動嘅範圍」。

第四被告龔梓舜的代表大律師石書銘在中段陳詞時指，就控方指控被告管有伸縮棍及汽油彈，控方案情多處有漏洞，證物警員作供亦承認自己「所有程序都錯晒」，認為檢控基礎薄弱，要求裁定第四被告管有攻擊性武器的控罪表證不成立。

而代表第五被告陳虹秀的資深大律師潘熙於中段陳詞亦指，沒有任何證據顯示陳虹秀與其他人集結在一起是擾亂秩序行為、或有任何共同目的，甚至有意圖破壞社會安寧，並指其衣著、裝備及被捕地點均不足以作出定罪的推論。

法官亦稱，陳當時身穿印有「我哋係社工守護公義」字樣的T恤，又曾用擴音器說「保持克制、畀足夠時間市民離開」等語句。法官稱：「呢啲說話係咪參與暴亂嘅人講嘅說話？」

主控回應稱，有片段顯示陳虹秀接近路障火堆附近，「佢離開鏡頭唔代表佢離開現場」，又指她當日在暴動現場有參與鼓勵行為，控方不需證明她與現場的人相識。

控方更指，陳作為社工，「點解佢要用擴音機去表述呢？嗱，我唔係對社會工作者唔尊重，但佢當時身穿的T恤是有政治表述；佢叫警方克制，但就聽唔到佢叫啲人唔好集結、唔好掟汽油彈呀、唔好掟石呀」，又指她「喺警察勸喻人離開時，佢就叫警察冷靜克制」，認為她的言論屬挑撥性，亦是破壞社會安寧。

控方指警員處理證物程序出錯不代表案件沒發生

主控又稱，處理汽油彈及伸縮棍的警員雖然「程序有錯」，但是「唔代表事情冇發生到」，並指已有足夠證據顯示第四被告背囊內藏有涉事物品。沈官一度關注警方是何時掌握中海外大廈的閉路電視，主控回應稱警員的記事冊已寫上搜到涉案物品，「唔存在（警員）睇咗CCTV、之後再作故仔，冇可能係咁。只是個別證物警員紀錄有問題，不應影響到推到插贓嫁禍」，反指辯方無基礎指警員串謀誣衊被告。

另外，辯方上周反對控方傳召事後睇片警員作供以辨認片中人身份，當時法官亦稱「如果警員認人基礎係衫褲鞋襪，咁我都睇到啦」。沈官其後裁決指，認為是否接納警員睇片認人，視乎每宗案件的個別案情，最終裁定批准其證供呈堂。

睇片警偵緝警員17534陳超勁今供稱，睇片時留意到一名男子身穿黑衣上衣、著三條白間黑色長褲，並形容此褲有細節，「佢著上嚟褲管較長、比較累贅，唔同平時去到腳眼，褲腳較闊，直筒型嘅」，又指長褲「左邊大腿位置有白色嘅迹」。

而另外一名女子，陳則形容她長髮、分左邊界，她穿有白字的黑色T恤、白色闊筒長褲，以及攜有橙色斜孭袋及另一個綠色袋。陳指對比過各被告在警署拍攝的相片及證物相片，影片中特徵與相片相同，亦沒看到其他人有同樣特徵。

警員睇片認人 沒看過證物真身

代表第三被告鍾嘉能的大律師王國豪盤問時指，陳提及「比較累贅、褲腳闊、有迹」等，完全沒有在警員記事冊及書面口供提及過。陳稱「口供已經反映咗我辨認到呢啲人」，他同意自己不在事發現場，對被告的認知及辨認身份的材料，只是來自被告在警署的相片及影片，他沒有看過證物真身，並承認依賴辨認被告的三條片，該人的容貌都被遮蓋。

辯方又指，警員用作辨認身份的長褲，該「三條白間」來自運動品牌Adidas，警員稱「睇落去係」，同意是本港流行的牌子，並承認他在片中看過有兩至三個人穿著同樣牌子的褲，「但嗰啲係束腳嘅」。

辯方及後向陳展示一張由TVB當晚拍攝現場片段的截圖，顯示有人穿上同一款式「三條日間」的長黑褲及白鞋，辯方詢問陳睇片時是否有留意到此男子在示威現場出現，陳稱「冇乜印象」。陳否認辯方所指認錯第三被告是片中人，亦否認不能肯定片中人就是第三被告，強調「成個組合都係獨一無二」。

而潘熙亦問睇片警當時不在現場，之前亦無見過被告、只靠睇片中短短7秒辨認，「你可能係相信係佢，但你冇可能話你肯定到佢就係第五被告係咪？」陳稱：「佢衣著非常特別，我相信係佢。」

8名被告⾃僱人士余德穎（23 歲）、學⽣賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（27歲）、廚師龔梓舜（23 歲）、陳虹秀（43歲）、無業漢簡家康（20歲）、莫嘉晴（24歲）以及無業漢梁雁彬（25歲）被控於在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶參與暴動。龔梓舜另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於軒尼詩道117-127號外管有汽油彈及伸縮棍。

【案件編號：DCCC12/20】

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