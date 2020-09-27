暴政處處 《白羅斯：那麼遠⋅這麼近》喚醒人民抗爭意識︱果燃上架

世界之大，每天發生太多不公平事，過往未必為人所知。但21世紀是互聯網主導的世界，消息透過社交媒體如漣漪般散開，哪裏有抗爭，都難免成為國際焦點。白羅斯（Belarus），一個位於東歐，與俄羅斯、烏克蘭接壤的內陸國家，平日你未必會關注到她，大多數的中文傳媒會稱她為白俄羅斯。2018年白羅斯駐中國大使館發表聲明：我們不是俄國的一部份，我們不叫白俄羅斯！並正式宣佈中文譯名改為「白羅斯」，為國家正名。然而，今天大多數的中文傳媒依舊稱她為白俄羅斯。白羅斯的反政府示威浪潮，已經持續了個半月，示威者無論男女，一律被武裝警察鎮壓，情況太過似曾相識。

人民反政府當然不是為反而反。一切源自於白羅斯的經濟、民生問題：貧富懸殊、貪腐問題未解決，近日又因武漢肺炎令經濟急劇下滑，民怨四起，但這些都未至於觸發市民上街。直至上月，執政26年、有「歐洲最後一個獨裁者」之稱的總統盧卡申科（Lukashenko），在一片反對聲中勝出總統大選，結果被反對派質疑操控選舉，激發反政府示威浪潮。10萬人雲集首都Minsk，和平示威演變成激烈衝突，警方出動「鎮壓孖寶」催淚彈和橡膠子彈，甚至首次端出閃光彈去驅散人群，形成不可挽回的局面。之後發生的事，都跟香港人所經歷的大同小異。

果燃台新上架紀錄片《白羅斯：那麼遠 · 這麼近》（Hunkering Down in Belarus），內容圍繞三條主線——有示威界KOL、年屆七十有三的婆婆，不願安坐家中而與年輕人同行；有大台電視新聞男主播，受夠了偏頗的報道手法而擗炮；亦有安於建制的母親，卻因兒子遭受警暴而不知所措。幾個小人物，幾段小故事，呈現出你、我、他都會面對的困局。畢竟我們都是活在同一條地球村。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！⋅