中大篩查3,500市民揭62人患癌 3人屬末期 7%延醫或變大腸癌

中大今日（28日）公佈自2018年開展的「中大賽馬會齊心防癌計劃」早期結果，在近3,446個合資格接受服務的市民當中，發現10人確診大腸癌、15人患有乳癌及37人患有前列腺癌；另有246人發現屬大腸癌前病變的腺瘤，若未能及時發現，有機會演變成大腸癌。負責調查的醫生認為篩查結果理想，希望更多市民繼續參與，目標是1萬人參與。

「中大賽馬會齊心防癌計劃」自2018年起，至今累計為近3,446個合資格市民，提供多於一種癌症及代謝綜合症的篩查服務，當中近9成、3,018名參加者屬超重或中央肥胖；3,230人適合接受大腸癌篩查，當中367人獲轉介做大腸鏡檢測。在347份化驗報告中，有10人被診斷患上大腸癌，佔整體需照腸鏡人數的2.9%；另外分別有151人及95人被發現有大腸腺瘤及後期腺瘤，兩者均屬癌前病變，若未能及時發現，有機會演變為大腸癌。

此外，計劃同時會為參與男士進行抽血，在1,516名適合接受篩查的男士中，98人的前列腺特異抗原測試或健康指數呈陽性，獲轉介作前列腺超聲波檢查及抽取活組織化驗，在91份化驗報告當中，有37名男士證實患上前列腺癌，其中3人已屆第4期，6人屬第三期。有份參與篩查計劃的中大外科名譽臨床助理教授趙家鋒指，檢測的確診率算十分高，針對1至3期的前列腺癌確診者，如可適時接受荷爾蒙、標靶藥等治療，根治機會大。

計劃同時進行乳癌篩查 並另發現50宗糖尿病個案

計劃亦為1,846女士進行乳癌篩查女士，當中45人乳房X光造影檢查呈陽性，經轉介作乳房超聲波及抽取活組織化驗。在41份化驗報告中，有15人確診患上乳癌，包括今年77歲的謝女士。謝女士指自己患有血壓高和膽固醇高，去年1月經女兒介紹參加今次中大篩查，直言一開始都抱住「冇事做咩去」的心態，惟最後確診乳癌1期，經醫生建議去年3月進行了切除手術，她形容手術後翌日已能出院，對於手術後可避免萬一惡化要做化療感到開心。

除癌症篩查外，計劃亦發現有50宗新增糖尿病個案，除了會轉介有關個案，亦會照顧參加者中較肥胖的人士，包括由2020年起提供健康運動班，及安排營養師提供合適的飲食建議作配合，以協助他們學習管理體重，降低患癌的風險。

負責今次計劃的中大賽馬會齊心防癌計劃主任、莫慶堯醫學講座教授沈祖堯指，計劃顯示肥胖與患癌風險息息相關，肺炎疫情終有一日會減退，但癌症與體重控制的問題會一直存在於社區，希望有更多市民參與篩查，最終能找出更多癌症與肥胖相關的數據。

他又主動提及，明年4月1日將接任新加坡南洋理工大學醫學院院長及健康與生命科學高級副校長一職，篩查計劃屆時將交由中大公共衞生及基層醫療學院院長黃仰山負責統籌。記者會上被問到新加坡整體的癌症篩查計劃與本港有何不同，沈未有回應。

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