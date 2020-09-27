疫情速遞︱金門建築啟德地盤工疑共膳傳染同事 衞生署倡停工消毒（附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港昨（27日）確診6宗武漢肺炎，其中1宗是本地感染，患者是22歲金門建築啟德沐泰街地盤工人，無源頭確診，平日與9名同事緊密接觸，如一同休息和除罩共膳，故9人須入住隔離營。其中2人不適送院，1人初步確診，懷疑被患者傳染。該地盤共有500多人工作，而患者在深水埗大南街恆昌樓單幢樓居住，雖然大廈住客和這些地盤同事與患者接觸不多，但衞生署已派樣本瓶，收集他們的樣本化驗，並建議地盤大清洗及停工。

對於相隔多日再度無源頭確診，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，從早前的全民檢測可見，社區仍有一定數量的隱形患者，而且未能全部找到。張指若這些患者再與大量市民接觸，就有機會大規模爆發，故她一直呼籲市民保持社交距離及保持個人衞生。她又指，昨仍有少於10宗的初步確診，暫時未有源頭不明個案，並且以輸入個案較多。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港現時病毒的有效繁殖率仍未跌至低位，料要再觀察兩、三星期，才有機會「清零」，呼籲市民和食肆在10.1假期都要繼續自律，避免人多聚集，進食後必須戴口罩，政府亦應加強派員巡邏。

本港疫情

●確診（截至9月27日18:05）

5,065宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,786宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

141名確診者仍留醫，11人危殆（第1401、1989、2912、3496、3764、4101、4641、4706、4833、4937、4990號個案）、8人嚴重（第1650、3904、4100、4433、4746、4788、4969、5002號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至9月27日09:10）

疫情最新情況：內地昨日新增14宗確診病例，均為境外輸入個案（遼寧4宗，福建4宗，四川3宗，廣東2宗，上海1宗），累計確診病例85,351宗，4,634人死亡。台灣累計確診維持510宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至9月28日07:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,294萬，逾99.5萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾710萬宗，死亡人數突破20.4萬人。印度確診人數逼近600萬，位居全球第二，逾9.4萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過473萬，死亡人數約14.1萬。俄羅斯確診人超過114萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

根據法新社周日統計，全球死亡人數已經突破100萬，多國疫情反彈，再度收緊限制抗疫，但同時歐洲多國有反封鎖示威，西班牙馬德里幾千人在當局擴大封鎖範圍前夕遊行，抗議封鎖措施針對低收入地區，有歧視之嫌。目前37區實施封鎖，當中以低收入地區為主。有示威者認為，到處的確診人數都在上升，限制措施應該一視同仁。

希臘首都雅典附近馬拉卡薩（Malakasa）難民營出現首宗死亡個案，死者是61歲阿富汗男子，在雅典一間醫院留醫期間死亡。該營與另外兩個在雅典附近的難民營共住有數千人，但環境惡劣，武肺病毒蔓延引起關注，本月初當局在三營實施隔離檢疫。萊斯沃斯島莫里亞難民營（Moria Camp）本月疑有難民不滿武漢肺炎隔離令縱火，難民被安置到一個臨時營，當中240人確診。希臘周日新增218宗確診及3宗死亡個案，累計有逾1.7萬宗確診及近380人死亡。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 7,107,673 (204,738)

印度 5,992,532 (94,503)

巴⻄ 4,732,309 (141,741)

俄羅斯 1,146,273 (20,239)

哥倫比亞 806,038 (25,296)

秘魯 800,142 (32,037)

墨⻄哥 726,431 (75,844)

⻄班牙 716,481 (31,232)

阿根廷 702,484 (15,208)

南非 670,766 (16,398)

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