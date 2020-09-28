九華徑清拆︱邱德根家族趁疫陰招逼遷 扑爛牆鎖大門 騙身份證截電

疫情令市民生計大受影響，有地產商此時卻向寮屋居民「開刀」，強行收地拆屋逼遷。有村民哭訴，地產商去年底與村民簽約，表面上讓村民明正言順租地，實質暗藏「殺機」，註明一旦收到政府清拆令就要搬走，有村民簽約後，隨即就收到地政總署的清拆令；有村民被騙走身份證副本，訛稱助其申請公屋，但之後卻收到截電通知。涉事地產商上周二更取得法庭收樓令，限村民於一周內搬走，明日（9月29日）便是「死線」。有村民哭訴夜不成眠，恐明日過後便要露宿街頭。

是次收地位於美孚九華徑舊村及新村，影響約30戶村民，涉及100多人。有關土地主要由邱德根家族的荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises Limited兩間公司持有。

當區區議員張鈞翹表示，近月村民屢遭威嚇逼遷，包括被扑爛屋牆及大門門鎖，亦有村民外出後，返家卻發現居所被鎖上致無法入屋。有大約5戶村民已難抵滋擾搬走，但更多村民受制於經濟因素，無法搬離現址。

10多年前，村民阿強（化名）的雙親以數萬元買入村內一間寮屋並居住至今，地皮屬於私人地產商。阿強指，去年11月，地產商派員哄騙其母簽下租地契約，以每月500元租用土地，惟註明租地者無意圖「逆權侵佔」土地，以及「一旦收到政府就該物業發出之拆卸命令，此協議即立刻終止而乙方必須遷出及交還該物業予甲方」。因租期以年計，一度令阿強一家以為短期內毋須搬走。

豈料簽約1、2個月後，地政總署隨即發出清拆令，阿強質疑：「究竟係巧合定係官商勾結呢？」該租約不但斷絕村民日後申請逆權侵佔之路，同時令發展商名正言順逼走村民。其後阿強更獲悉，原來早於2015年，地政總署已向地產商發出清拆令，換言之地產商一直知悉其居所有僭建，才於租約上加入上述條款，直斥是「巧取豪奪呃我哋」。

上周二（9月22日）他收到地產商發出的律師信，限期一周內搬走。阿強已覓得新居，雖然租金等同他一個月薪金，惟他指家中有兩人在職，情況已較村內部份長者為佳，希望地產商能幫忙安置這些村民。

村民Andy（化名）與親友在村內居住10多年，今年2月地產商亦派員簽署租約。他引述負責簽約的親友指，當時對方聲稱其居所位處綠化地帶，不會進行發展，可一直居住，「殊不知一個月後收到律師信，要我哋盡快離開」。他批評地產商做法「無賴」，他指對方當時訛稱幫他們申請公屋，取去Andy與親友的身份證副本。惟及後他們卻收到中電通知，指地主表示寮屋將清拆，亦收到其身份證資料取消其電力供應，故已將其賬戶取消。最後要經區議員介入，才免去斷電之危，其親友已就被盜用身份證明文件一事報警。

任職的士司機的Andy指，疫情令收入大跌7成，若被逼遷，收入只夠租住劏房，形容正面臨「絕境」，「我只希望保得住自己屋企」。他說，眼見由村口開始，逐戶村民被陸續逼走，「呢個月有幾間（寮屋）已經拆咗」，坦言經常「坐唔安、瞓唔落」，「而家條路真係唔知點行」。

張鈞翹批評，地產商以合約達至收地目的，「對村民係好大嘅壓迫」，不少村民居於村內多年，甚至幾代人均居於此，認為地產商亦需負相應責任。他指出，村民大多為低收入家庭，當中有90多歲長者、長期病患者及學童等，有村民排公屋10多年仍未能上樓，疫情期間更有村民失業，一時三刻實難覓棲身之所，冀地產商能放寬搬遷期限，「否則啲村民真係要瞓街」。

張又炮轟，政府部門「懶理」村民苦況，「對咁大範圍居民嘅安置，佢哋係乜嘢都安排唔到嘅」。

本報向荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises Limited查詢，至截稿前未有回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！