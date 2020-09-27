世道人生：無約束的權力向惡性（李怡）

警方前晚發稿引述廣東省公安廳就12人被捕事件的回覆，短短一段稿就漏洞百出：12人既然仍在調查中，怎麼可以肯定稍後就會獲檢察院批准逮捕？12人中一人開船，他是否就是偷渡集團的一員？若是偷渡集團何以要逃往台灣？何以未有提船家被捕？那快艇下落如何？是12人買了下來因此船被扣留嗎？

一個多月了，編故事也沒有編好。強權已經霸道到隨他說也不管聽者信不信的地步也。

中國官媒報道，習近平近日出席中央新疆工作座談會時強調要「堅持宗教中國化，伊斯蘭教中國化，鑄牢中華民族共同體意識」。這是習近平繼提出「藏傳佛教中國化」後，再明確提出對另一個宗教的中國化要求。

藏傳佛教和新疆伊斯蘭教，都是真正相信神明的宗教，而中國其他地方的宗教，大多數信眾都只是祈求神佛保佑現世，真正信神信來世信死後境況的人很少。如果說「一個中國」就是由無神論的共產黨專政的中國的話，那麼「宗教中國化」就意味是假宗教，是謊言宗教。能夠提出這種無神論的宗教中國化意念的領導人，已足以說明這政權沒有甚麼話是可以相信的了，包括為拘捕12港人編織的說詞在內。

中國專制帝王時代，儘管沒有真正的宗教信仰，但帝王至少敬祖、祭天。專制主義從秦制開始，到漢朝董仲舒提出尊君的的統治術，但他同時提出抑君而尊天，帝王稱為天子，則表示有天父在監察，如發生巨大天災，就覺得遭到天譴，帝王往往要下罪己詔，並改善施政。

信奉無神論的中共政權，不但不信神，甚至也不信天。毛澤東自稱是「和尚打傘」即無法（髮）無天，又說「與天鬥，其樂無窮」，於是在「人定勝天」的思想指導下，大躍進鬥出個老百姓「其苦無窮」的局面。

不過，在毛二世之前的中共政權，至少不會一方面宣稱信奉馬列無神論，另方面自打嘴巴，提出「宗教中國化」這樣荒唐的論說。也許毛二世現在掌握了下面無人敢說真話的絕對權力，於是甚麼不合邏輯的胡言亂語都說出來了。

近日中國教育部門還荒唐到公然竄改《聖經》，在教科書課文中引用《新約聖經》中耶穌赦免淫婦的故事，卻把故事扭曲成另一結局。《聖經》原文是耶穌對淫婦說：「我也不定你的罪；去吧；從此不要再犯罪了！」中國教科書卻改為「當眾人都退去時，耶穌拿起石頭打死了這個婦女，並說道：『我也同樣是個罪人。但如果法律只能由毫無瑕疵的人執行的話，法律就只會死亡。』」硬把中國掌權者為自己辯護的話塞到耶穌嘴裏。

任何社會執行法律的當然不會是毫無瑕疵的人，但正常社會執行法律的人至少知道自己或者也是有罪，或者不管信甚麼宗教甚而不信宗教也相信「舉頭三尺有神明」。除了相信「人在做天在看」之外，執行法律的人還有其他的權力約束監督：三權分立相互制衡，第四權媒體監督。將近300年前，法國啟蒙思想家孟德斯鳩就說過：「一切有權力的人都容易濫用權力，有權力的人往往使用權力一直到遇有界限的地方才休止。權力具有天然的膨脹性和向惡性，只要缺乏足夠的約束、監督，任何權力都會生出腐敗，要防止濫用權力，就必須以權力約束權力。」

我們面對的強權及其在香港的延伸，可能是人類歷史上最極致的權力，因為它完全沒有任何約束制衡，連中國古代和西方中世紀黑暗時代的「天」的約束都沒有，它的「膨脹性和向惡性」可以超乎人類的所有想像。因此，正常人只能對這種絕對權力也完全、絕對不信任。

www.facebook.com/mrleeyee