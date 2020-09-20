港版國安法3個月︱惡法出爐至少28人被捕 「光復香港 時代革命」成禁語

「港版國安法」實施近3個月，雖然特首林鄭月娥聲稱該法只是針對「一小撮人」，但惡法實行至今，28人曾遭警方以《國安法》拘捕，年紀最少只有15歲，另有至少7人遭國安處通緝，而今年7.1駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車、被指在灣仔撞向三名警員的唐英傑則被控煽動他人分裂國家及恐怖活動兩罪，是首名被控違反《國安法》的港人。被捕者中不少人只因展示或管有「光復香港、時代革命」等物品，有學者指《國安法》明顯對香港的言論自由造成衝擊。

記者 林俊謙

警方回覆《蘋果》查詢時指，截至9月26日，即《國安法》實施約近3個月，共28人（22男6女）涉嫌違反危害國家安全的行為和活動被拘捕，發言人並補充，一名24歲男子已被暫控一項分裂國家罪及一項恐怖活動罪，還柙至10月6日再提堂。另外一名48歲男子則於9月14日被加控多一項發表煽動文字罪，案件押後至11月17日再訊。

翻查資料，「港版國安法」於7.1生效當日，警方便以此法拘捕10人，指涉嫌煽動分裂國家罪行，當中9人獲准保釋，駕駛插有「光時」旗電單車被指撞向警員的唐英傑則成為首名以《國安法》被控的港人，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，還柙至10月6日再上庭。而當日以《國安法》被捕者，不少被指展示或藏有「光復香港、時代革命」等字樣物品，亦有人因管有「香港獨立」旗幟等物品被捕，可見《國安法》的紅線收緊至「管有」也是罪。

至元朗無差別襲擊7.21事件一周年，民主派葵青區議員周偉雄在元朗商場舉起寫有「光復香港，時代革命」標語，也被警方指涉嫌作出煽動或教唆他人分裂或顛覆國家的行為，成為首位以《國安法》被捕的政界人士。其後包括壹傳媒創辦人黎智英、前眾志常委周庭等人，陸續被警方以勾結外國勢力等違反《國安法》罪名拘捕。至於月初被國安公處人員登門拘捕的人民力量譚得志，最終控罪是過時的《刑事罪行條例》中的發表煽動文字罪行。

周偉雄：到最尾我哋仲可以爭取到啲乜？

「今日佢﹙政府﹚唔畀講呢8個字，他日又會有其他字唔畀講，到最後就會越來越多字唔畀人講，到最尾我哋仲可以爭取到啲乜？」從未支持港獨、獲准保釋的周偉雄接受《蘋果》訪問時憶述，7.21當日只是在場舉牌，沒有叫喊口號或有任何大動作，但警方拘捕時十分粗暴，更有警員大嗌：「（光時）嗰8個字你仲擺出嚟，你等住坐監啦！議員都無得做㗎喇！」周認為「光時」8字並無港獨含義，只代表香港的言論自由、法治制度，斥警方當日的拘捕行動屬濫權，又指《國安法》沒有任何條文列明不能講「光時」，故此被捕後仍有在Facebook照講「光時」，但為免義工及家人擔心，暫時收起原掛在議辦的「光時」旗幟。

周認為《國安法》下，港人必須繼續堅守言論自由，不能讓敢於站出來發聲的人孤軍作戰：「我哋一定要堅持繼續去行、繼續去講、繼續爭取，唔好因共產黨同特區政府限制，而抹殺咗我哋嘅核心價值」。

鍾翰林：呢一日（被捕）比我想像中更快嚟到

香港雖然在「港版國安法」實施前已解散有份創立、主張港獨的「學生動源」，但鍾翰林也在7月29日遭警方以違反《國安法》的分裂國家等罪被捕，同日尚有至少另外3人因同樣罪名被捕。鍾翰林接受《蘋果》訪問時直指，《國安法》立法後，不少港人純粹因為展示或手持「香港獨立」或「光時」標語已遭拘捕，反映《國安法》絕非林鄭所言只有「一小撮人」受影響。他不諱言早在前年接受傳媒訪問時，已預視自己未來十年極可能因為《國安法》被捕：「喺好耐之前，我已經唔排除會有呢一日出現，但對我嚟講，呢一日係比我想像中更加快嚟到香港」。

他認為《國安法》對香港民主運動的最大影響，是令未來的抗爭運動「更加無大台、無政治領袖」，相信未來不論宣揚政治主張、推動國際戰線，都只能交由不知名的素人私下推動。他相信未來一段時間，港人在未能依賴街頭和議會抗爭下，只能從不同地方抗爭歷程吸取經驗，並在不同崗位捍衞香港的獨特性。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強指，近幾個月都見到不少港人遭政府以《國安法》拘捕起訴，部份年輕人更因《國安法》選擇偷渡方式離港，港人上街抗爭次數明顯因此法而較反修例運動的高峯減少，但他指，由於《國安法》相關案件尚未審結，加上政府至今未撤銷「限聚令」，暫時難以評估《國安法》對抗爭運動的影響，但他認為，《國安法》明顯已對香港的言論自由造成衝擊，相信不少港人和傳媒都會因為《國安法》而在言論上表現得更加小心。

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