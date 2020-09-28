去留議會 | 教協6成會員支持葉建源留任

民主黨委託香港民意研究所、就是否留任議會進行的民調結果揭盅前夕，教協公佈以會員為對象的民調，結果有六成人支持教育界議員葉建源留任，約三成人不支持，並宣佈理事會常務會議通過支持身兼副會長的葉留任一年，「以在議會內就大小議題繼續為港人發聲，守護教育專業，避免香港的情況迅速惡化」。

電話抽樣調查 共收3,422名會員回覆

周一晚（28日）教協發新聞稿，指教協於本月14至20日進行為期7天的全體會員電話語音抽樣調查，共收回3,422位教協會員回覆，問及是否支持教協的立法會議員葉建源留任一年，60%受訪者表示支持，31.6%人表示不支持，其餘人表示無意見。

教協表示，反對政府取消選舉，認為必須盡快重啟立法會選舉，但在權衡輕重下，認為民主派議員應繼續在議會監察政府、表達民意及阻擋惡法，又指教育界正處備受政治壓迫之際，教協理事會認為身兼副會長的葉建源作為教育界的議會代表應留在議會。

教協又認為民調結果反映會員的意向清晰，相信教育界普遍認同教育界議員應該續任，教協宣佈已於周一晚舉行的理事會常務會議中，通過支持葉建源續任立法會議員一年的決定。

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業界民調 逾半受訪者贊成會計界梁繼昌留任

民主黨、公民黨共12名議員、工黨張超雄、議會陣線毛孟靜以及社福界邵家臻均會按民主黨委託進行的民調決定是否留任延任一年的第六屆立法會，料周二（29日）公佈結果。

熱血公民鄭松泰早前稱，若全體民主派直選議員決定辭任，他也會離開議會，目前表明會離任者只有議會陣線朱凱廸及人民力量陳志全，其餘多名民主派功能組別議員都未有正式決定，其中會計界議員梁繼昌上月也曾進行業界民調，逾半受訪者贊成梁留任一年。

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