武漢肺炎︱料染疫地盤工休息室傳染同事 許樹昌：仍有隱形傳播鏈不應放寬防疫措施

本港相隔6日再出現源頭不明的本地個案，患者為金門建築於啟德沐泰街地盤的工人，有1名同事亦初步確診。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌在港台節目表示，本港再出現源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，認為暫時不應放鬆食肆限制等措施，亦不應舉辦大型活動。

許樹昌在港台節目《千禧年代》表示，昨日又再錄得一宗源頭不明的本地確診個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，患者病徵可能很輕微。他指出，確診個案的同事亦告確診，或因為曾於休息室接觸，有如葵涌貨櫃碼頭休息室出現傳播的情況，但他認為今次涉及的範圍較細，暫時有9人接受檢疫，相信不會出現大爆發。

許認為，由於本港現時仍有源頭不明個案，暫時不應放鬆食肆限制等防疫措施，以及舉辦大型活動，但可考慮局部恢復宗教聚會，惟前提是需要考慮限制人數及要求出席者戴口罩。

由於武漢肺炎疫情關係，本港流感高峯期大為縮短。許樹昌表示，年初武漢出現疫情，港人戴口罩預防，令當時冬季流感高峯期由以往平均10至17個星期，縮短至5星期，今年亦無出現夏季流感高峯期，認為若港人繼續維持戴口罩，注意手部衞生，出現冬季流感大爆發的機會很微。他表示，觀乎南半球5月至8月經歷的冬季流感高峯期，有6個國家包括澳洲、南非等都無出現大爆發，主要因為當地有採取社交距離措施，但他仍建議高危人士接種季節性流感疫苗。

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