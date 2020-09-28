衝鋒隊員稱遭雷射光擊中 事隔三月獲提醒始補錄口供

去年反修例運動期間，港鐵站多次成為示威目標。去年9月1日晚上，數十人在調景嶺站內聚集，警員於現場戒備期間拘捕一名工人，指他以雷射筆照射警員。工人否認管有工具適合用作及有意圖用作非法用途罪，案件今於觀塘法院開審。聲稱遭雷射槍掃射的警員今出庭作供，但在辯方盤問下，承認案發後三個月在案件主管「提醒」下，才於口供中提及被雷射光束射中。

現時隸屬東九龍總區衝鋒隊的警員18146石家豪供稱，案發時與隊員乘坐警車到調景嶺港鐵站外，並於車內戒備，其間目睹被告工人李遠發在30米外「隻手揸住支嘢」，並且先後五次向車橫掃，石的眼睛及臉被綠色雷射光束射中。石下車後成功截停被告，並在其身上搜出雷射筆，隨即向被告作出警誡及拘捕，被告當時稱「冇嘢講」。

惟石及後承認，他的首份證人供詞內未有提及被雷射光射中眼睛一事，是在事隔三個月後由案件主管「提醒」才作補充。辯方盤問石時質疑，為何如此重要的細節要「提醒」才記起，石稱「唔記得寫」，否認「作出嚟」，又指忘記誰是案件主管，連性別也記不起。

石又承認拘捕被告時，沒有向被告説明遭射中眼睛，當時拘捕被告是因搜出雷射筆。石又謂，案發時曾經下雨，同意不知道看到的雷射光束是否由折射造成，又稱不知道水點能否折射光線。

石作供時又稱，監視被告的18分鐘內，被告先後五次以雷射筆射向警車，其間一直留意著被告動向。惟辯方播放閉路電視片段，卻清楚看見被告多次離開警員所指的視線範圍。石同意。影片播放後，石指片段只證明被告沒有在該時段內犯案，但改口稱同意18分鐘內未能全程望到被告。

辯方向石指出，被告身處距離警車數十米外位置，未必能看到有警員在車內，石同意，但否認虛構被光束射中，亦否認因看罷片段後改口供。

控方案情指，被告於去年9月2日凌晨在將軍澳調景嶺港鐵站出口外，以雷射筆射向車內警員的眼睛。案件押後至12月8日續審，其間被告獲准繼續保釋。

【案件編號：KTS3008/20】

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