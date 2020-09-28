國泰空中服務員工會去信林鄭斥「只保公司不保員工」 憂裁員帶來負面連鎖效應

武漢肺炎嚴重衝擊航空業，有消息指國泰最快下月會大裁員，國泰空中服務員工會今日去信特首林鄭月娥，批評港府注資國泰只保公司不保員工，要求特首敦促國泰管理層須積極聆聽員工的意見，考慮一切可行方案，並把裁員的計劃放到最後，履行大企業的社會責任。

信件提到，國泰在疫情期間，竭力維持適量的航班往返主要航點，作為前線員工，即使面對受感染的風險，空中服務員仍然堅守專業，有不少空服員更因為執勤被界定為密切接觸者，而被送往檢疫中心隔離，亦有數名同事在工作後確診，為員工帶來沉重的心理壓力。

工會指，員工明白公司因疫情正受到嚴重衝擊，因此即使面對開工不足、外站津貼及收入大幅減少，大部份員工於疫情期間仍響應公司呼籲而參與兩輪共長達十個月的無薪假計劃，希望能與公司共度時艱。年中政府給予國泰270億公帑支援，員工均期望公司能藉此過度難關。但遺憾的是，管理層一再強調會於第四季度向董事局提出改變公司營運規模的方案，再加上國泰並沒有申請第二輪保就業計劃，種種跡象皆暗示公司將有裁員的打算。工會批評，政府的援助只落於「保存國泰卻不保員工」的層面，基層職員對此感到相當失望。

工會表示，國泰作為全港最大僱主之一，於本地聘用逾2.7萬員工，其社會責任可謂舉足輕重。若國泰大幅縮減其經營規模並裁員，必定會對社會帶來負面的連鎖效應。除了會令失業率再攀升、無數家庭陷入困境、社會福利開支大增外；亦會令本地的旅遊、酒店、零售等行業雪上加霜。屆時百業蕭條，外國投資者卻步，香港經濟復甦之路只會更漫長。

信中指，疫情總會有過去的一天，相信寒冬過後，各國的旅遊限制將會陸續放寬，香港作為國際航運樞紐，在經濟活動逐漸恢復正常後，航空業定必能重新出發，期望港政府敦促國泰管理層必須積極聆聽員工的意見，把裁員的計劃放到最後，以減低對勞工市場的影響，阻止所有因裁員而帶來的惡性影響。

國泰空中服務員工會主席王思敏表示，工會早前向會員進行問卷調查，大部份會員建議公司先在內部推行自願離職計劃，若參加人數低於目標減省人數，屆時再作決定，但管理層未有應允，對此感到失望，故去信特首反映員工心聲。

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