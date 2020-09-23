港版國安法3個月︱至少7人被通緝 羅冠聰冀港人堅持抗威權：總有一天可返港團圓

「港版國安法」生效後，綜合傳媒報道，至少7人遭警方國安處通緝，但警方從未證實坊間流傳的人是否被通緝，《國安法》生效前流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰也在流傳的通緝名單。羅冠聰直言至今因《國安法》被捕的人，大多數非涉暴力行為，而是因為思想和言論被拘捕及入罪，認為惡法生效至今，警方仍未清楚交代執法標準，令白色恐怖不斷蔓延，強調流亡及與家人斷絕關係是迫不得已的做法，冀透過海外倡議工作，凝聚更多民主國家共識，以更強硬的對華政策對抗中共的威權，深信港人若堅持下去，「總有一日可以返到香港團圓」。

警方至今未有確認，流傳中的羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、劉康、黃台仰、朱牧民及壹傳媒創辦人黎智英的助手Mark Simon 7人是否因《國安法》被通緝；警方回覆為何未有公佈通緝人士身份時稱，警方會根據案件的情況，循不同途徑追查在逃疑犯的下落並將其緝捕歸案，「一般情況下，除懸紅外，涉案疑人的個人資料不會於調查階段對外公開。」

「好多時都係個時代去塑造咗大家嘅崗位同前路係點，我只能夠係盡我最大嘅努力去適應同做得更好」。近日登上《時代》百人榜的羅冠聰，積極在海外戰線推動國際關注中國威權擴張；羅回覆《蘋果》指，《國安法》出爐後，白色恐怖在蔓延，舉例指有學校更借《國安法》之名，推行箝制思想的政策，「以往學校要禁止學生去討論某啲嘢、展示某啲標語，都好難有合理嘅理由，而家就可以話學生可能犯法，變相就畀咗好多權力佢哋去控制學生嘅言行」，擔心終令香港社會變得威權和獨裁，冀國際社會持續關注香港自由倒退、人權受侵害的問題。

羅直指，《國安法》在中國大陸是連坐法，「家人、親友都可能受到牽連」，因此決定離開香港時，已有與家人斷絕關係的想法，強調是迫不得已之舉，目前最希望家人「健健康康，平安就好」：「團圓唔單止對我嚟講，係對好多人，例如監獄入面嘅手足、離開咗香港嘅人，都係好難嘅事」，指港人或對當前現實感到無力，但仍要對未來存有盼望，「我哋而家講緊唔係嗰種衝刺嘅力度，而係嗰種可以保持長跑嘅韌力先更加重要」，希望大家繼續堅持，「總有一日可以返到香港團圓」。

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