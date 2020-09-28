【本報訊】從前自由多元的五台山，如今只容得下一種聲音；去年要求特首「講人話」的記者，今天被政權視為眼中釘。港台罕有地把《視點31》主持利君雅的試用期延長120日，並重啟去年針對她在政府記者會上表現的投訴調查。據悉，事出於商務及經濟發展局長邱騰華降旨迫令港台懲處報道不利中央和港府消息的記者，仍在試用期的利君雅首先遭殃。

因敢於向權貴提出尖銳問題而獲網民封為「新聞女神」的港台助理節目主任利君雅，去年起不斷受到官媒及親建制團體攻擊。據悉，2017年10月3日入職香港電台的利君雅即將完成為期三年的公務員試用期，但港台上周三發信通知正在放長假的利君雅，港台以重啟（Reopen）利君雅去年7月至11月期間收到關於她在政府記者會表現的投訴為由，延長她的試用期120天，並要求她明日限期前回覆是否接受安排，否則被視為自動離職。港台發言人及港台工會證實事件。

據了解，與利君雅同期入職的公務員早前已順利轉為正職，而利君雅在員工評核中獲上司好評，中層管理人員亦認為她工作表現優異。利君雅回覆本報說：「多謝關心，會繼續努力工作。」港台則表示，政府有既定的機制和程序處理公務員的續聘事宜，不評論個別個案。

重啟調查做法罕見

據悉，調查涉及的投訴主要關於利在兩次官方記者會的表現，港台收到逾千宗投訴，但同時收到高出投訴信幾倍的的讚賞及支持利君雅信件。港台內部早已完成處理，並與有關員工溝通和教導，無人因此受到處分或警告。

消息人士透露，今次重啟調查投訴非港台提出，有關做法亦極為少見，「從未遇過reopen嘅投訴」。據悉，有處長級人員要求索取去年7月至11月時針對利君雅的投訴信，「只要睇投訴信，唔睇讚賞嗰啲。」

據了解，由邱騰華任局長的商務及經濟發展局早已向港台管理層下旨，利用現存公務員機制，懲處部份經常以批判角度、報道不利中央和港府消息的記者。礙於港台最高管理層強大阻力，「交人」計劃遲遲未能展開，但署理副廣播處長陳敏娟6月1日以健康理由請辭後，職位由政務官頂上，政府認為缺口已經打開，港台中人相信刀已架在頸項，而利君雅不幸成為首個目標人物。

港台中人批評，政府高層欲借現行公務員規例「大石壓死蟹」，以工作表現欠佳為由不讓利君雅正式入職港台，專業上完全站不住腳。正向中央政府「爭取表現」的邱騰華要求鏟除的港台員工「越多越好」，利君雅仍在試用期內，程序上「較容易」，故成為首個目標。商經局回覆稱，政府會按既定機制和程序處理聘任安排，不會評論個別個案。

工會炮轟無理打壓

香港電台節目製作人員工會強調，公務員升遷應以評核報告為依歸，質疑以其他理由延長利君雅試用期是無理打壓，將向管方了解重啟對利君雅調查的原因，以及誰下決定。

浸大新聞系前助理教授杜耀明提出兩個疑點，其一是重啟已完成處理的調查，是否代表近日有人更改標準，其二是若港台無視員工評核結果，有違程序公義。政府正在整頓港台以至重塑傳媒常態，撤換管理層、重新定義傳媒，以至政治清洗前線記者，「將一啲唔啱聽嘅嘢，打成既定立場」，再政治清算，由外部人士轉告傳媒高層「家法處置」，去年已有傳媒機構對向警方發問尖銳問題的記者作解僱和發警告信處置，相信情況會急速惡化。

港大新聞研究中心總監 Keith Richburg在Twitter評論事件，質疑何時開始向官員提出尖銳問題等於「博出位」和「偏頗」？他形容事件是在傳媒衰退的滑坡向下走一步，「記者的工作是要求權貴問責，繼警方上周的行動，這是香港新聞自由的另一打擊。」