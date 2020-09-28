藏48條索帶判囚5個半月 經理終獲准保釋度中秋

去年11月2日民主派區議會候選人在維園進行區選聚會，活動遭腰斬，演變成警民衝突。已婚地產經紀在現場被截查，搜出48條索帶，每條長6吋。他早前經審訊後被裁定管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪成，判監5個半月。經紀不服定罪提出上訴，今日先向高等法院申請保釋等候上訴，獲法官李運騰批准，條件包括5萬元現金擔保、兄長提供的5萬元人事擔保，另外每晚10時半至翌晨8時宵禁，每周三次向警署報到。

上訴人陳俊傑（34歲）早前受審時自辯稱，案發當日返回舊辦公室搬運雜物，涉案索帶用來搬運。事發時路過場看見有人聚集，好奇上前觀看時被捕。裁判官鄭紀航裁決則指，從未見過工人用六吋長索帶搬傢俬，反指陳可在「同路人」協助下用索帶綑縛鐵欄成路障堵路，阻礙公共交通，影響普羅大眾，行為如惡霸，裁定他罪名成立，並拒絕讓他保釋等候上訴，被告因而錯過翌日其子的一歲生日。

【案件編號：HCMA242/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！