林鄭三司評分全線跌 逾40%受訪者畀777「食蛋」

自覺「好打得」的特首林鄭近期被認定「返晒嚟」，曾經的高民望則一去不返未見底。中大香港亞太研究所最新公佈9月份特區政府及特首民意調查結果，林鄭最新評分為24.5分，較8月份跌0.9分；多達41.2%受訪者給予林鄭0分，給100分的只有1.1%。

若與去年9月評分比較，今年評分明顯低於一年前的28.2分。

陳茂波29.1分成三司之首 律政司18.2分包尾

有關調查於本月18日至24日晚上進行，共以電話訪問737名市民，調查顯示三司評分亦全線較上月下跌。政務司長張建宗最新評分為24.8分，較上月跌0.4分；財政司長陳茂波評分則跌0.9分至29.1分；律政司長鄭若驊評分也跌1.3分至18.2分。

同一調查亦問及受訪者對北京政府的信任度，14.4%受訪者表示信任，較8月份跌1個百分點；表示不信任的則有60.1%，較上月跌0.7個百分點。

對港府不信任度較上月升1.1個百分點

至於對香港特區政府的信任度，16.8%受訪者表示信任香港特區政府，較上月份跌1.8個百分點；表示不信任的有58.6%，較上月份升1.1個百分點。

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