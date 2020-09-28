武漢肺炎︱疫境自學激發潛能 伯裘書院中五團隊設計公廁獲獎申專利

不少市民愛到郊外呼吸新鮮空氣，但若人有三急，流動廁所的環境往往會令人卻步。有中學生團隊發明一套智能系統，用家如廁後會自動釋放臭氧清潔，並會定時通知清潔商更換，作品在STEM比賽獲獎。支援學生的老師指「疫」境激發學生自主學習是奪獎關鍵。

萬鈞伯裘書院中五生關天賜、岑卓斌、郭璟浠及黃殷祈，早前憑發明「SHACKS智能流動廁所」，獲得香港科技創新教育聯盟「第二屆未來工程師大賽」高中組一等獎。智能廁所的糞池設水位監測系統，當達到一定水平，系統會自動關閉廁所並發出訊息通知清潔商更換。

智能廁所亦設有臭氧清潔系統，當監測到有人如廁後，系統會關閉廁所45秒自行清潔並換氣。郭同學指，臭氧能殺滅大腸桿菌等常見於廁所的病菌，應用上亦較活性碳方便及便宜。整個廁所可靠太陽能板供應發電，估計造價只需數千元。

郭續表示，研發時曾在系統編程上遇到困難，但疫情期間難以時常依靠老師，故透過自學嘗試解決問題。比賽評判稱讚他們的發明具普及生產潛能，會在完善系統後考慮申請專利。

協助他們的科學科老師賴富偉及伍卓鍵均表示，學生懂得團隊合作及自主學習是獲獎關鍵，從比賽中看到同學成長不少，如郭以往做事較丟三落四，但今次獨力肩負起向評判報告的重任時，看到他的自理能力突飛猛進。

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