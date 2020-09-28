批鬥港台與壞鬼政務官（劉細良）

《左右紅藍綠》收到通訊局發出的警告，針對去年9月至11月間播出的四集內容：8.31恐襲事件、10.1荃灣開槍、10.7事件、11.11西灣河開槍四集節目，嘉賓主持來自國際特赦組織、香港人權監察、香港物業管理及保安職工總會，以及民間人權陣線。通訊局認為，節目未有讓警方回應，並指個人意見節目都須有多方面意見，並裁定投訴成立。很多人認為是小事一宗，因為批鬥港台已經進行得如火如荼，多一件唔多。

但今次針對《左右紅藍綠》事件，情節特別荒誕，充份反映特區政府原本行之有效的行政主導體制，讓路予政治主導。按傳媒引述一位資深港台電視部人員，他相信四集內容被投訴，投訴人均是警方。因為港台在今年4月收到警方投訴，內容與今次投訴的一模一樣。而據悉港台在未有收到裁決前，已經決定了停播，是繼《頭條新聞》、《警訊》後第三個停播的老牌節目。

這是一個時事評論節目，不是新聞報道或phone in，前身是叫《五稜鏡》，節目定位沒甚麼改變，我也有受邀做嘉賓主持。甚麼叫評論？就是提供個人觀點，分析是建基於已發生的新聞事件，評論是否公正，取決於是否有偏離事實或資料錯誤，我從來冇聽過評論節目需要給予被批評者回應，這是常識。而節目製作過程，是評論員事先會將講稿交予節目監製，我自己是錄影前一晚交稿，他們會審核引述的資料是否正確無誤，若有問題，到錄影當天早上，會提出修改，但從來不會干預評論者的觀點，這亦是常識吧！

荒謬反智 制度崩塌

至於怎樣平衡社會上不同觀點呢？港台一直小心翼翼，今日請了教協馮偉華，明日就是建制派教聯會何漢權，今日請了葉國謙講國安法，明日就請梁家傑。通訊局所指的持平，港台處理方法是在評論員邀請方面做到正反兩邊兼顧，而不是在葉國謙主持五分鐘評論，分析國安法有利香港發展時，插入戴耀廷訪問，表態反對國安法；這不是平衡，而是反智。通訊局裁決荒謬，因為連基本常識也欠奉，反映為了執行整治任務，放棄香港一直行之有效的程序公正。

過去多年香港良政善治，不是因為甚麼民主人權，九七前也是獨裁政府，但英治文明在於一套文官制度及內部的監察、制衡機制，一切按常識辦事，決策過程有一套規範，所以在公眾眼中是「有規有矩」。這種「保守主義」是香港成功的基礎，而執行者就是政務官。當港英政務官要改造為列寧式幹部時，一切變成政治掛帥，毋須理會論據是如何的差劣，甚至違背常理，這也是制度崩塌的開始。

通訊管理局是法定機構，目的正是希望由相對獨立的機構處理敏感的傳媒管理，官方之手則由經商局常秘出任副主席，現在主席是譚允芝，政策上歸經商局長邱騰華管轄。看見邱騰華這位港英政務官出身的政客，為了個人仕途利益而破壞香港制度，可見當年彭定康的觀察：「毀港者港人也」，所言非虛！