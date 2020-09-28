利君雅遭延長試用期 邱騰華「遊花園」拒正面回應有否施壓

港台主持利君雅突被延長試用期120天及重啟投訴調查。被指向港台管理層施壓的商經局局長邱騰華今午現身立法會時，全程未有正面回應，只稱今次事件是港台作為一個政府部門，涉及部門內部的人事升遷和表現等問題，「呢個按照一向嘅規定，係部門自己去自行處理，所以我喺呢個問題裏面，我唔方便，亦無任何評論」。

當被追問其說法是否否認自己在事件中有任何角色時，邱騰華拒正面回應，只說：「你頭先剛才嘅問題，係將一啲假設性嘅嘢，放諸我身上」，並在重申早前回應一次後，再指政府對相關問題一定有一套機制處理，「任何公務員嘅聘用、升遷、表現、紀律，都有一套制度，亦都受到一個監察，所以喺呢方面，我唔應該，亦唔適合作任何嘅評論」。

問到利君雅因早前在記者會上提出尖銳問題，即遭到「藍絲」投訴並要接受港台調查，他覺得處理方式是否合理時，邱只說：「我唔係好明白你嗰個問題，同嗰件事嘅相關性」，並指港台作為公共廣播機構，要恪守在《港台約章》賦予的權力和責任，「我唔相信你頭先提嗰個問題，（與今次港台重新調查利君雅）有任何嘅關連」。

林卓廷：無理重新啟動調查違程序公義

另外，民主黨立法會議員林卓廷今日去信梁家榮，表明對於港台重新調查利君雅的做法表示震驚和不能接受，指港台若無理重啟一個已完成調查的個案，做法已違反應有的程序公義，在無新證據展開紀律程序，更令人相信港台是否因為受到政府高層壓力，要達到高官想要的結果才能結案。

他讚揚利君雅表現十分專業，雖然不少問題都比較尖銳，但都是一些合理的追問，認為政府高層不斷迴避問題，甚至提供虛假資訊下，記者有責任提出質疑，不應因此受到無理打壓，呼籲港台高層頂住港府高層壓力，不應該要前線港台記者受到無理干預。

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