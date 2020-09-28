武漢肺炎︱啟德沐泰街地盤2工人中招 員工排隊取樽 憂「爆發咗工都無得開」

本港昨日（27日）再有源頭不明的本地個案，患者是金門建築於啟德沐泰街地盤的工人，另有1名同事初步確診。下午時份，有身穿透明雨衣的公司職員在地盤外派發深喉唾液樣本樽，有員工今日特意前來取樽，而地盤已即時停工至另行通知。

邵生表示，不擔心地盤會爆發群組感染，「依啲冇得驚」，又稱自己已做足防疫措施，包括戴口罩及勤洗手。他續指，雖然不認識確診者，但相信該名同事並非在地盤感染，「佢（確診者）收咗工去邊好難講」。

邵生又提及，2003年沙士港人的防疫意識薄弱，政府亦沒強制市民戴口罩，「所以依家冇得話驚唔驚，嗰陣我哋連口罩都無戴。」但若然再爆發疫情，他認同政府應再收窄防疫措施，「咁依啲緊係佢（政府）諗」。

早前因工傷已停工近一周的鄭生表示，平日午膳都會到地盤外，不會到員工休息室，「大家都各自食飯，唔會聚埋一齊」，自己也有做足防疫措施，包括勤洗手及自備多個口罩作替換。他續指，公司因疫情停工也無可避免，健康仍是最重要，「（如果）爆發咗工都無得開呀」。

家有三名子女的李生表示，擔心若然地盤爆發群組感染，憂慮會因而染疫及傳染家人，又贊同地盤立即停工的做法。他續指，平日都是自備午膳，不會除下口罩與同事聚集，亦會自備兩個或以上的口罩，「一個返工收工戴，一個做嘢嗰陣戴」，及做足防疫措施。

外判地盤工人郭生坦言，部份同事工作期間未有戴上口罩。他解釋「始終我哋都係體力勞動」，又形容肺炎病毒如同傷風感冒菌，自己沒有特別再作防疫措施。被問及午膳安排，他指不會到休息室內進膳，「始終休息室都係一個貨櫃，空曠啲嘅地方傾偈就唔驚……只不過休息室有冷氣，我哋都係體力勞動，有啲人都鍾意入去涼一涼。」

他續指，地盤工難以在工作期間時刻帶上口罩，「開緊工嗰時就避唔到㗎啦」，又反問「你試吓30幾度戴住個外科口罩，企一陣喺到都濕晒。」

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