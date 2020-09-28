保就業計劃︱消委會視察超市凍價貨品僅找出百件 97%為自家品牌 籲盡企業責任共度時艱

兩大連鎖超市惠康和百佳在政府「保就業」計劃下獲過億元補貼，按例須提供不少於補貼5成的回饋金額。其中惠康早前公佈涉及1.2億元的回饋計劃，包括凍結逾300件貨品價格半年，但政府昨指凍價不符回饋方案條件。消委會總幹事黃鳳嫺在港台節目表示，過去周末已派員到部份超市視察，發現「絕對唔容易」完全找出300件凍價貨品，只找到約100件，而且只有3件屬非自家品牌，質疑是鼓勵市民不要買其他品牌。她亦謂，凍價後的價格雖然是較過去一段時間低，但與其他超市價錢差不多。

黃鳳嫺直言，超市凍價300件貨品的措施，「透明度非常之低」，因為超市有成千上萬貨品，究竟是如何篩選300件貨品，是自家品牌、其他品牌，是熱門還是冷門貨品，用甚麼價錢凍價，「唔講清楚用邊個價格去凍價，（市民）唔會知道受惠幾多。」她認為，超市凍價貨品應選一些最受歡迎貨品，或價錢貴卻可慳得最多，並用最低價錢凍價。她舉例，例如一包原本售100多元的白米，超市可凍價於一年多前未加價的價格，市民已可節省20至30元。

黃鳳嫺說，若超市向有需要人士派發現金或食物券，相信社會不會有爭議，而且是「最實際」；對於百佳舉行抽獎，她形容是「大家開心下」，不認為是紓解民困措施，而且超市須確保系統穩定性等問題，否則「開心抽獎變怨氣」；在收集數據方面亦要絕對小心，故私隱專員公署已發聲明提醒超市要注意事項。

黃鳳嫺也謂，超市在疫情下生意逆市上升，故應有社會企業責任，盡可能與市民共度時艱，「紓緩經濟壓力都係好事」，直指「可以再做多啲」，不應只考慮符合保就業計劃要求。

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