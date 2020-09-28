屋主爭業權　疑揭首宗官地套丁

涉事的大環村丁屋群排列整齊，外貌一致。根據當年報道，丁屋群2008年曾以Greenery Vista名義發售，Rich Trend Limited持有的七幢就獲一公司以合共7,175萬元收購，但最終撻訂收場。根據土地註冊處紀錄，地皮起初並非私人擁有，實為政府向新界原居民以私人協約方式分配的政府地，用以興建丁屋。最近的民事訴訟中，更揭示背後懷疑套丁獲利的計劃。若然屬實，將是首宗用「政府地」套丁的案例。

每塊地價僅1,760元

根據批地契約，這12塊丁屋地均在1977年由政府以私人協約方式向11個王姓及一名何姓港人批出。每人只需支付1,760元地價，就可在土地上興建不超過三層、每層面積不超過700平方呎的小型屋宇（丁屋）。土地註冊處紀錄顯示，獲政府批地後約一至兩年，有六個業主逐步簽署授權書，分別授權給數間公司或西貢居民何來發，全權處理土地的所有事宜，並容許他們自行再授權給他人。最終這六塊地的授權全數落入港人駱君弼手中。至1998年，12幢丁屋正式落成，並全數獲發滿意紙，可進行買賣，更毋須補地價。何鴻燊家族的Rich Trend Limited在2005年購入當中七幢。

2012年，8號屋業主王冠華興訟，要求從Rich Trend手中重奪物業的控制權。案件至今未審結，但今年6月，高等法院曾就Rich Trend提交的新證據和證詞作出裁決，而屋苑涉嫌套丁獲利的部份內幕就在判辭中曝光。

本研社：疑集團式操縱

王冠華在案中自稱新界原居民，1977年移居英國前，聽從其表哥王思民（12號屋的原業主）建議向政府申請批地興建丁屋。但他後來發現王思民實際上與何來發（王思民外父）、駱君弼等人合謀，非法騙取其土地。Rich Trend辯稱，王冠華只是以「信託人」身份代何來發持有土地，最初向政府申請批地的費用亦全由何所支付，何才是土地的實益擁有人，Rich Trend則經何的繼承人買入丁屋群。

本土研究社成員黃肇鴻和夏淳權研究過大環村丁屋群資料，發現當中一些細節與過去的套丁案件雷同，例如丁屋群外表、裝修和規劃均十分一致、整齊，而且幾乎同步建成並獲滿意紙，又同時一直丟空，「咁有規律嘅行為，唔似普通自住嘅居民想集體聚居而出現嘅結果，似乎背後有集團式嘅操縱」，而且又涉及授權書所引起的爭議，與過去因套丁而引起的法庭案件相似。

黃肇鴻指，過去他們發現的套丁屋苑全屬私人土地向政府申請建屋牌照而成，而在私人協約方式批出的原政府地上進行套丁，則一直未見，若能證實今次大環村丁屋群涉及套丁行為，實屬首宗案例，擴闊對套丁的認知。他續指，雖然法庭在丁權司法覆核案件中判私人協約批地違憲，但若鄉議局上訴成功，政府在蝦尾新村和排頭新村的鄉村擴展區就會上馬，「發展商會唔會有誘因去進行套丁活動？」

地政總署確認以上丁屋均屬私人協約方式批出的小型屋宇，至於有關8號屋的懷疑套丁行為，部門會因應接獲的資料（包括個案相關的法庭裁決），按既定程序調查及跟進。