中年女子涉指揮黑衣人堵路 警遭質疑供詞矛盾誇大

今年初一旺角騷亂四周年當晚，大批市民在旺角街頭聚集，部份人堵路。有中年婦人被指指揮黑衣人堵路，大叫「手足，搬啲木板出馬路」，阻礙車輛行駛，被控在公眾地方造成阻礙罪，今日受審。警員供稱，當晚觀察被告兩分鐘，看見對方在馬路上叫喊「光復香港，時代革命」等口號，並指揮黑衣人搬雜物。辯方則指警員庭上證供與書面供詞有矛盾，有誇大之嫌。案件表證成立，被告不自辯亦不傳召證人，下月16日裁決。

案件今在西九龍裁判法院開審，被告蕭麗萍（46歲）否認於今年1月25日在旺角彌敦道617號外無合法權限或辯解，與其他人在馬路上遺下木板及竹枝等物。

警員鄧寶麟供稱，當晚他身穿便衣當值，職責是在旺角觀察有否示威者堵路等。約晚上11時28分，他看見身穿黑衫黑褲的被告在彌敦道周大福珠寶外行人路聚集，現場有10多名黑衣人。被告及後與多批黑衣人交談，並忽然大叫：「手足，搬啲木板出馬路。」眾人其後合力將路旁約1米乘半米的木板搬出馬路。

被告及後站在馬路中心，高叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，鄧遂示意身旁同袍上前拘捕。由觀察至拘捕整個過程，不足兩分鐘。

辯方盤問指案發當晚是大年初一，旺角人來人往，而現場除了黑衣人外，亦有大量普通市民和記者聚集，鄧同意。辯方又指，現場人士皆有戴口罩，問鄧如何肯定叫「手足，搬啲木板出馬路」的人便是被告。鄧表示當日與被告相距3至4米，且他一直專注觀察對方，中間並無障礙物。

辯方指，鄧並無在口供紙上記錄「被告與黑衣人對談」這情節；另一方面，口供紙記錄了被告舉高雙手，猶如「打手號咁指揮黑衣人」，惟鄧庭上卻隻字不提，鄧同意。辯方指出，若被告曾與黑衣人交談，根本毋須向身旁的黑衣人大叫「手足，搬啲木板出馬路」，質疑鄧捏造證供，鄧否認。辯方指現場與被告衣著相似的市民大有人在，質疑鄧認錯人，鄧亦否認。

案件裁定表證成立，被告選擇不自辯亦不傳召證人。辯方陳詞指鄧於庭上證供與其書面供詞有重大出入，包括被告與黑衣人交談以及指揮黑衣人搬雜物這兩點，可見其供詞有重要遺漏，更有誇大之嫌，法庭不應接納。辯方又指，鄧聲稱現場有10多名黑衣人，但其同袍卻表示有30多人，加上現場嘈吵並有市民叫囂，認為鄧根本無法肯定大叫「手足，搬啲木板出馬路」的人便是被告。

辯方續指，由鄧到場觀察被告直至拘捕被告，只有短短兩分鐘，質疑他根本無法在這麼短時間內作出詳細觀察，證供有誇大、捏造之嫌。此外，另一名警員證人蔡希倫並無在補錄記事冊提及被告叫口號、指揮黑衣人堵路等細節，但卻在書面口供中提及，令人質疑他是在鄧的影響下撰寫書面口供。

【案件編號：WKCC1835/20】

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