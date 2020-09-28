武肺患者染流感 播毒率增2.5倍

【本報訊】天氣漸涼，流感季節逼近。有國際研究指出，流感患者同時感染武肺的風險較高，肺炎病毒傳播率會增加2至2.5倍。香港醫院藥劑師學會調查發現，逾七成受訪家長擔心孩子同時感染流感及武肺，有八成受訪家長考慮為孩子接種流感疫苗，建議幼兒採用噴鼻式流感疫苗，有助幼兒接種疫苗安全和暢順。

香港醫院藥劑師學會9月以網上問卷方式成功訪問132位幼稚園家長及62名幼稚園或小學教職員，結果發現逾70%受訪家長擔心孩子同時感染流感及武肺，逾8

0%家長考慮為子女接種流感疫苗，希望減低子女因感染流感而誘發併發症風險，當中近七成想採用噴鼻式疫苗，主要與子女怕痛、減少哭鬧等原因有關。

倡幼兒用噴鼻式流感疫苗

該會會長崔俊明昨於記者會上引述德國及法國學者一項研究，初步推算如同時感染武肺及流感，其肺炎病毒傳播率可增加2至2.5倍，市民不能忽略流感的預防措施。他指噴鼻式流感疫苗與傳統注射式疫苗成效相若，雖然噴鼻式疫苗的價錢平均較注射式疫苗貴一倍，惟噴鼻式疫苗相對傳統疫苗，注射時間由五分鐘縮短至一分鐘，幼童較容易接受，亦可以縮短人群聚集的時間。

他建議幼稚園採用噴鼻式流感疫苗，減低幼童打針時哭鬧情緒等。當局可考慮讓藥劑師協助接種噴鼻式疫苗，「一來接種方式簡單，亦可紓緩疫情期間醫護人手嘅壓力。」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君亦表示，有留意相關國際研究，呼籲市民盡早接種流感疫苗，因流感及武肺同屬呼吸道疾病，可減低出現併發症風險，亦可方便分辨。