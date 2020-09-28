抗衡專制「新語」洗腦（鍾劍華）

在歐威爾的《1984》中，獨裁老大哥控制着大洋國的其中一個管治伎倆，就是不斷製造一些新的語言，即所謂「新語」，再透過由官方對這些新語賦予定義，從而控制人民思維。根據小說附錄的解釋，創造新語的其中一個原則，就是把概念簡化，從而削弱語言表達的能力。

過去一年，特區政府把「暴亂」、「暴力」這些概念完全簡化，成為概括所有示威活動，包括和你lunch，而且以這個定義放任警察濫用執法權。推而廣之，就連要求政府問責，都可說成是製造或煽動暴力。這些都是重新塑造概念，意圖壟斷話語權的例子。而對於來自政權的暴力，就說成是「止暴」，甚至說是「法治」。

對於政權，這些作為其實並不新鮮，由前蘇聯到今天的中國大陸，也是持續以這方法向人民洗腦。極度簡化的新語句、官方定義的內涵、煽動起來的極端情緒，潛移默化地塑造了人們的思維方式，讓操持權柄的人可胡作非為。今天的政府，正是希望以這種方式來扭轉過去一年多的敗局。

正因如此，才需要不斷修改官方對事態的描述。明明是警察粗暴地把一個孕婦推跌，後來就變成了「有人被拉跌」，再跟着就是「有人跌倒」。警察把一個12歲女孩壓倒地上，便變成了「形迹可疑」，故「警方以最低所需武力將其制服」。幾個星期之後，就變成了「警員有必要以最低武力將該名少女截停」，還要加上一些把暴力模糊的說法，「在場警員馬上安排女警安慰及照顧其需要」。

其實這種例子在過去一年已很多，大家應該記憶猶新，明明是有警員被拍攝到以腳踢膝撞去傷害一個已被制服的人，在警方新聞發佈會中，就變成了踢到黃色物體。

削弱法援 打壓傳媒

政府及警方的做法無論幾野蠻，但只要在場有人看到，甚至拍下影像，政權的謊言便會不攻自破。那些被無理拘控的人只要得到法律支援，起碼還有機會作申訴辯解。這些仍是制衡濫權獨裁的主要依靠。正因如此，政府已向這些軟肋開刀，足以破壞香港社會的根基。

政府的法援制度以不成理由的說法削減一些法援律師的工作，擺明就是削弱被告人得到合理法律協助的機會。如此下去，會不會有朝一日，獲政府委派的律師會游說當事人向政府低頭認罪？12港人要用官派律師這一戲法，誰能保證不會降臨香港？

日前警方宣佈新定義來決定誰是記者，明顯就是要打壓監察政府的第四權。在新安排下，大部份網媒、學生記者會被排除在外。特首及一眾高官即時異口同聲說這不是打壓媒體，這種謊言大部份港人都能看穿。仍然要堅持這樣做，即時效果就是避免讓政府的胡作非為繼續在公眾眼前曝光。長遠目標就是要改變香港人對新聞的觀念，以後都只能變成宣傳政府觀點的工具。

這種製造新語的手段正在全方位進行。對教師的威嚇、說公務員沒有上Facebook的個人空間、說要拉倒司法、教育及社會福利這三座大山，其實目的都是同一個。港人已經沒有退路，必須保持頭腦清醒，不要對這些荒謬變得麻木。對抗這些荒謬，大家都要提醒自己，每天都要活在真實，也要把這種真實在我們的生活圈子中繼續發揚傳播。

只要人人謹守崗位，守護我們各自在崗位中的底線，在親朋戚友間繼續用我們的認知去理解身邊發生的事，政權的陰謀便難以得逞。不要依從扭曲了的宣傳和官話，我們必須從自己開始，人人都做抗爭者！