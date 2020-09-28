中六女生涉殺嬰 女嬰疑遭衣服塞口

中六女生上周疑未婚誕下女嬰後，涉嫌將連着臍帶的女嬰放入環保袋，並棄置於天水圍天祐苑一個垃圾桶。救護員接報到場，證實女嬰已死亡。涉案中六女生被控一項殺嬰罪，今晨押解屯門法院提堂，獲准保釋等候答辯。法庭下令女生身份保密，不可披露她的年齡等資料。控罪透露，女嬰疑被人用運動衫塞入口。

女被告X被控本月22日在天水圍某處，因故意作為、亦即將一件運動衫塞入她嬰兒的口部，並將嬰兒放入環保袋及掉落垃圾桶，導致該不足12個月大的嬰兒死亡，而在該作為發生時，被告仍未從分娩該嬰兒的影響中完全復原，以致精神不平衡。

控方不反對被告保釋，女生獲准保釋候訊，其間須每晚8時至翌晨6時宵禁，每星期向警署報到。案件押後至12月21日再訊，等候政府化驗所報告等。裁判官王證瑜因應辯方申請及控辯雙方共識，下令不可披露女生身份，包括姓名、身份證號碼、年齡、住址及就讀學校等資料。

【案件編號：TMCC1746/20】

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