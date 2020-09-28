12港人送中︱一人一信 6街站收集1,000張明信片 寄鹽田看守所聲援被拘港人

12名港青涉潛逃台灣遭內地海警截獲，遭秘密關押在深圳鹽田看守所超過1個月。有民主派人士早前在全港多區擺街站，發起一人一信的明信片行動，讓市民透過明信片寫下心意及鼓勵說話，以表支持。前香港眾志秘書長黃之鋒今日（28日）下午，便到葵芳郵政局把超過1,000張明信片寄往鹽田看守所，屬他首批寄出的明信片。

他透露，這些明信片是早前在港島、九龍兩區所擺出的6個街站收集得來，更難忘於九龍灣所擺的街站，高峯期時現場有20、30名熱心市民，一起撰寫明信片表達心意，令當天累積收集了大批明信片。他希望最終這批明信片能到達12人手中，讓他們可感受到港人的支持和關心。

黃之鋒指，關注12名被捕港人的行動，包括「要求中共送返十二名被捕港人」全球聯署（按此），內容已繙譯了12種不同語言，暫時有8.4萬人簽署，目標是15萬人聯署；另有關於這12名被捕人士的「懶人包」（按此），呼籲更多人了解他們的背景和小故事。

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