武漢肺炎︱小學添置霧化消毒機消毒校園花28萬防疫 批政府資助不足

全港學校明日（29日）全面復課，油蔴地天主教小學（海泓道）已備有一系列防疫措施，為小二至小四學生重返校園做好準備，除了基本探熱器、消毒搓手液外，校方亦於每個班房添置了霧化消毒機，以及擴大放學等候區，分批讓學生放學。該校校長陳淑儀表示，由於並非首次全面復課，有信心明日安排將會順暢。

自動噴霧消毒 聲稱可滲入書本內頁殺菌

位於大角咀的油蔴地天主教小學（海泓道），校內除了設紅外線體溫探測、消毒搓手液外，早前為準備小六、小五、小一復課，全校曾進行霧化消毒，又花費2萬元增設霧化消毒機，設置於學校大門及全校30個課室，消毒機每日會早上6點會自動噴霧消毒，聲稱可滲入書本內頁殺菌，補充噴霧劑需約5萬元，可用3個月。

學校早會將在課室進行，校長會以直播致辭，學生亦會觀看防疫短片，學習上洗手間分隔排隊、洗手等流程，以及小息須留於班房、進食時不可談話等規則。

為控制人流，學生須分級別下課，學校已加大了放學等候區，區內擺放座椅，讓學生等候家長接送，其間不可飲食。

現時校內多個設施暫停開放，包括飲水機、小食部、電腦室、圖書館等。為準備日後重啟借書服務，該校增設圖書消毒機，採用臭氧及紫外線消毒圖書，45秒可消毒12本，而現時學生以電子書作課外閱讀。

另外，學校早前已為全級小一添置防飛沫隔板，課室座位單行排列，擺有隔板的桌子貼上學生姓名，避免共用設備，其他級別的隔板將陸續送抵，而每日放學後校工均會將每塊隔板及桌椅消毒。

該校校長陳淑儀表示，由於並非首次全面復課，學校在防疫安排上已有經驗，有信心明日學校運作暢順。她又指，校內防疫「不論3級、6級都係咁做」，她又希望家長亦要配合，例如替子女的校服、書包做好清潔。

疫情期間學校清潔工作增加，加上需要添置大量防疫裝備，陳校長透露，今年在疫情上已花費28萬元，坦言教育局提供的津貼，包括2.5萬元用作購買防疫設備及10萬元用作清潔校園並不足夠，該校需調撥原本用於教學及更換舊設備的資金。

陳淑儀校長又稱，疫情前不時都有學校爆發流感、手足口等傳染病，期望清潔校園資源長遠變成恆常安排，「唔係等有事先做」。

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