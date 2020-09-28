美對華的十個戰場（賀江兵）

下半年來，美國平均每周至少有兩波對中國制裁與打擊行動，會持續到明年1月。上周，被捕的紐約前警員昂旺，被指控對在紐約的中國公民活動情況向中國總領館報告。一旦定罪，他將面臨最高55年的監禁。9月26日，路透社和FT報道，美國政府已對中國最大的晶片製造企業，中芯國際施加了出口限制。美國商務部要求中芯國際供貨商不得給中芯國際和其中國境內外全部分公司供貨。實際上，這是美國對中芯國際判了死刑。

中國事實上早已成為美國頭號敵對國家，只是法律和外交上沒有使用「敵人」一詞罷了。6月底和7月，四位美國行政高官講話系統闡述對華政策重大改變，國務卿蓬佩奧描述的比對蘇聯更狠，美國遏制中國與對其之前所有敵對國家策略都不一樣：有用過的也有創新的。

美國的全面圍堵尚存缺口

一、地緣政治和軍備戰。特朗普團隊正在全力打造圍堵中國的印太「小北約」已經可以確定參加的國家和地區有：美國、日本、印度、澳洲、新西蘭、台灣、東盟大部份國家等，或將參與的是英國、韓國和加拿大。中印邊境衝突爆發以來印度得到了美國軍情和先進武器支持承諾；俄羅斯和法國軍事裝備早已部署更新；日本也剛與印度、澳洲簽訂產業鏈和軍事合作協議，印度是英聯邦成員國。印太小北約的缺口主要是日本法理上沒有軍隊，實際上自衞隊就是，新內閣推動修憲變成正常國家才能成行；台灣與美國斷交後沒有全面恢復官方外交關係，鑑於其特殊性，10月10日蓬佩奧訪台甚至宣佈恢復外交關係，其後駐軍，這一切都是可能的。

二、法律戰。美國會通過系列關於制裁中國的法律，涉及疫情追責與索賠、大清國債索賠案、人權追責等等法律訴訟，震撼力不亞於熱戰。

三、意識形態戰。特朗普聯大講話再次強調美國的民主自由普世價值燈塔國地位；四巨頭則把中國定性為威權社會主義國家。

四、輿論戰。美國把中國官媒列為外國代理人，並互相壓縮對方記者駐在國人數。更換媒體監管總監，VOA和自由亞洲官方媒體更多傳遞美國當局聲音。

五、外交與諜報戰。互撤一總領館；美國對華外交降級代辦級。FBI瑞伊局長：平均每十小時啟動一起與中國政府有關的反間諜調查。

六、科技戰。美國不讓中國學習敏感高科技、抓捕與中國有合作的專家、對中國航空航太核武全部禁運與部份高科技禁運。

七、貿易戰。從特朗普最看重的協議到根本不在乎的貿易戰，是造成中美關係全面惡化導火索，有參議員提案取消中國永久最惠國待遇。

八、金融戰。配合各種制裁實施，被制裁的行業和企業、單位、個人等基本喪失國際交易、結算等能力。

九、網路戰。重啟美國網路自由辦公室幫助中國線民翻牆與推牆，建立了網路部隊打擊網路盜竊和駭客行為，下架中國APP等。

十、消耗戰。高科技禁運迫使中國自主研發晶片可能耗價9.5萬億元人民幣（肯定打水漂），官宣稱下餃子般造艦船、航母等，還有路帶專案各種援助等。

十個戰場全部開打，中美何時會直接開戰？一個假設的情況下也許會發生：假如，特朗普落選，他多次說過中國希望他下去讓拜登上，加之疫情重創美國經濟和其選情，新仇舊恨叠加，熱戰最有可能在今年11月4日到2021年1月19日之間發生。