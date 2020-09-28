北京反制●話你知︱美領事不分黨派晤政界 林鄭去年解釋逃犯條例 周浩鼎曾求見

盛傳北京會向美國對港制裁採取反制措施後，《南華早報》引述消息指，中央政府擬限制美國駐港外交官必須獲中國外交部批准下，才可與香港政府官員、教育機構和社團組織人士會面。特首辦回覆查詢時未置可否，但表明全面配合中央對美方採取的反制措施。

其實美方外交官在港不時接見不同政團代表，去年9月反修例運動爆發期間，民建聯主席李慧琼及副主席周浩鼎主動約見美領事史墨客後，公開向傳媒指席間已表明反對美國國會審議《香港人權與民主法案》；最終法案獲通過，觸發之後的連串制裁。

翻查資料可見，歷任美領事經常與各界接觸，尤其是議會代表，如2013年時任美國駐港澳總領事夏千福（Clifford A. Hart）與領事艾培知（Ory S.Abramowicz）便曾到新民黨拜訪，當時雙方交流了在港美籍公民情況及兩地商貿利益。

2018年，時任美國駐港總領事唐偉康則登堂到立法會，與葉劉作禮節性拜訪，其間談到中美關係最新發展，甚至討論塵埃落定的西九補選結果等，會晤毋須事前批准。

2011年，維基解密也披露就連民建聯亦和美方有聯繫，指其創黨主席曾鈺成多次與美領事交流，表明民建聯不會做橡皮圖章。

《國安法》生效

左報狙擊美領事見泛民為「勾結外國勢力」

美領事會晤的也不止議員，特首林鄭月娥若要解釋政策，也不時約見領事，如去年6月初她便先後與領事及商會見面，講解《逃犯條例》修訂；唐偉康當時亦有出席。

及至中美關係緊張、「港版國安法」7月1日實施，與美領事接觸突然出現犯禁風險。公民黨主席梁家傑、黨魁楊岳橋8月時與美領事史墨客會面後，便被左報狙擊為「勾結外國勢力」，美領事因此罕有發表聲明，強調駐港外交人員一向有與社會各界人士會面，有關會議既不秘密亦不神秘，「勾結」指控更是荒謬，顯出《國安法》與安全無關，旨在要令倡議民主的人士噤聲。

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