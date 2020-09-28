鐵騎士衝路障 絕路掉頭撞警車

【本報訊】警方前日在長沙灣青沙公路設置路障，一日內連破兩宗毒駕案。其中一名39歲鐵騎士晚上衝路障逃捕，並以時速200公里飆車，與警方追逐1.6公里後，在昂船洲撞警車被擒，警員揭發他駕駛報失電單車及藏毒將他拘捕扣查；另一名24歲私家車司機遇截查時，扔走以煙盒作掩飾的霹靂可卡因，並企圖倒車逃走，被警員當場截停拘捕。

涉10宗罪被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊前日起，一連兩日在區內打擊酒後及藥後駕駛。前晚11時許，在西九龍快速公路往新界方向與青沙公路接壤處設置路障，一名鐵騎士駕駛Kawasaki Ninja 400電單車未有停下，反加速衝過路障，警員開車追截。

據知，電單車沿支路駛落貨櫃碼頭西路，時速高達200公里，至昂船洲志昂路近解放軍軍營，39歲姓梁司機見前無去路嘗試掉頭，與警車迎頭相撞，人仰車翻倒地被制服。警員調查發現其行車證與車輛引擎號碼不符，兩者早前已報失，電單車匙膽及油缸有撬毀痕迹，又在司機身上搜出10克懷疑冰毒及第一部毒藥，以涉嫌販毒、在藥物影響下駕駛、危險駕駛、沒有有效駕駛執照駕駛、擅自取去交通工具及盜竊等10宗罪扣查。

同日較早，24歲男司機駕駛私家車於青沙公路近海麗邨對開遇路障，突從車窗扔出一個煙盒及倒車逃走。警員截停他後，在煙盒內撿獲20包懷疑霹靂可卡因，共重約15克，市值約5.5萬元，並在車內搜獲6萬元現金，司機無法出示有效駕駛證及未能通過藥駕觀測，涉嫌販毒、在藥物影響下駕駛及駕駛時沒有攜帶駕駛執照被捕。