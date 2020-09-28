六四悼念活動 中六生遭加控暴動罪

六四31周年當晚，大批市民在旺角朗豪坊外聚集悼念，事後有人堵路，多人被捕。其中被控在公眾地方作出擾亂秩序行為及襲警的三名男子，今在西九龍裁判法院再應訊。案中涉襲警的21歲中六男生被加控一項暴動罪，餘下兩人則被改控非法集結及拒捕，案件押後至下月15日轉往區域法院答辯。三人續准保釋候訊。

三名被告依次是送貨員劉雨釗（55歲）、無業曾子良（55歲）及中六男生曾勁麟（21歲）。首兩名被告原本各被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，控罪指兩人於今年6月4日在亞皆老街與砵蘭街交界用阻礙物堵路，可能導致社會安寧破壞。第三被告則被控同日同地點襲擊警員A。

控方今申請修訂並新增控罪，首項控罪控告首兩名被告於今年6月4日在亞皆老街與砵蘭街交界參與非法集結；兩人另被控分別抗拒執行職務的警員15245及33491。至於第三被告，控方加控一項暴動罪，指他於同日同地參與暴動；而他原本面對的襲警罪則維持不變，但控罪詳細披露遇襲警員為偵緝警員11361。

控方透露案件將於區域法院審理，申請押後至下月15日轉往區域法院答辯，獲主任裁判官羅德泉批准。

【案件編號：WKCC1662/20】

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