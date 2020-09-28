15歲少年疑示威現場掟水樽 被控公安條例今開審

去年11月2日尖沙嘴舉行「人權民主和你Sing」活動，原獲警方發出不反對通知書，惟活動遭警腰斬，爆發警民衝突。當晚旺角有示威者聚集，其間15歲少年被指掟膠水樽但沒擊中人，及後遭在場便衣警員追截制服，被控《公安條例》下在公眾地方擾亂秩序罪，案件今在西九龍法院少年法庭開審。現場警員供稱，他目擊被告掟水樽，惟事後返回現場嘗試尋找涉案水樽，卻找不到。

15歲男被告否認去年11月2日在西洋菜南街近旺角港鐵站D3出口外，向警察防守線扔出一個塑膠水樽，意圖激使他人破壞社會安寧。控辯同意案情指，被告最初是因涉嫌襲警被捕。

警署警長陳錦培供稱，當晚身穿便衣及黑色警察背心執勤，先是協助同袍將一名女疑犯押解上警車，其間現場市民叫囂。當時有大約20至30人站在行人路上，位置貼近行車路。

陳續指，當時突然看到穿白色T恤及戴黑色眼鏡的被告，舉手至高於肩膊位置，並扔出一個透明膠水樽。被告掟樽時距離陳30至35米，水樽沒擊中任何人，並落在距離陳約10至15米位置。其他同袍開始驅散人群，曾施放胡椒噴霧。陳追截並制服被告，獲同袍支援後，他返回現場嘗試尋找涉案水樽，但找不到。

【案件編號：WKCC700009/20】

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