12港人送中︱警被爆藉錄口供套料 鄒家成批反向調查清算家屬

12名涉潛逃港人被扣留深圳超過一個月，37日的刑事拘留期將於本周後期屆滿，但家屬至今無法接觸12名港人，跟進事件的關注組昨日（27日）批評警方接獲家屬報案後僅向家屬「套料」，未有正視家屬要求調查內地海警有否跨境執法問題。協助者質疑，警方現時不能獨立於內地公安，針對案件採取行動，重申無論警方向哪一個方向調查，被捕人都有權利接觸外界，家屬應獲安排會見當事人。

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家屬報案要求與警方如何調查為「兩件事」

部份家屬本月20日到香港警察總部報案，要求警方調查12名港人被扣內地案件，警方前日發聲明，引述廣東省公安廳指12人涉嫌干犯「偷越國（邊）境罪」被捕，指警方亦正循是否有人組織及策劃跨境犯罪的方向調查案件。

協助案件的大律師鄒幸彤接受《蘋果》查詢時表示，12人至今杳無音訊，家屬無法接觸涉事12名港人，她強調家屬的報案要求與警方如何調查案件為「兩件事」，舉例指香港示威者被警方拘捕後，「都要見到人（接觸外界）」，警方不能單方面引述內地官方消息了事，「憑乜叫家屬就咁信你？唔見到人咪報案。」

鄒指出，警方上周六（26日）發出聲明時，指深圳市公安局鹽田分局稍後將向檢察院申請批准逮捕，但當時已超過公安機關拘捕疑犯後刑事拘留最長30天的限期，因為一般認知，內地規定的刑事拘留30加7天限期，是公安機關提請檢察機關批准逮捕，檢察院最多有7天時間審批。

鄒亦強調，家屬有行動才能迫使香港警方提供多一點點資料，但始終未有提供詳盡資料，重申更重要是提供相關雷達圖像等。

她指，警方可向報案家屬作出其他提問，只是家屬有權不回答，但警方行事反映僅「乘機索料」，一如內地國安人員約訪提供協助的律師，查詢背後組織等，「反映到佢重視啲乜」，也反映香港警方與內地國安統一行動。

有份協助12名港人家屬的本土派人士鄒家成則指，中共對港人而言為邪惡政體，家屬及港人都對內地官方採取不信任態度，故會對警方提供所謂官方消息提出質疑，要求中港官方公開一切資料，真正展示內地陽光司法操作。他指，協助的團隊及家屬都不在乎警方如何調查案件及其說法，重申家屬報案即使不能取得即時效果，「可以攞到當中有關當局反應為日後行動作政治判斷」。

他亦指出，警方的回應反映今次案件香港警方完全沒有任何權利處理，僅收內地公安通知再展開調查，不能獨立行事，而警方反向家屬調查也是大清算的一部份，批評特區政府拒絕向家屬提供實際協助，將家屬逼向絕路。

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