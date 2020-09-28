陳日君訪教宗遭拒 批蔡惠民任主教將帶來災難 梵續與中國立約如「附和魔鬼」

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排，到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見。陳日君逗留意大利期間向傳媒表示，任命蔡惠民為下任主教將帶來災難，「荒謬的是，他之所以成為首選，僅因為北京喜歡。」又指教廷欲與中國續簽協議的想法瘋狂，尤如「附和魔鬼」。

駐梵蒂岡資深記者Marco Tosatti周日報導，88歲的陳日君上周三（23日）抵羅馬，因疫情關係，只能在當地逗留120小時，惟最終不獲教宗接見，並於27日離開。

報道指，陳日君為香港主教繼任人一事到訪羅馬，指香港教區主教出缺超過年半，最初曾提到讓輔理主教、方濟會的夏志誠接任，「現在他們卻說，我們需要一個得到北京祝福的人，他們建議了蔡惠民神父，我們許多人對此並不滿意，我們的團體分裂了。」

他認為蔡惠民出任主教，結果是可怕的，「荒謬的是，他之所以成為首選，僅因為北京喜歡。」他直言北京是暴君，「若蔡任主教，對香港教會來說將是一場災難，一場持續數十年的災難。」

陳日君提到對中國和香港的未來不感樂觀，「我們現在處於惡劣的情況，擔心不久的將來會出現巨大的發展。」他又批評梵蒂岡企圖與北京達成協議的想法「很瘋狂」，「你不應該附和魔鬼，而是要和魔鬼對抗！教會不接受政府的命令，這適用於所有地方。」

他準備了一封給教宗的信函，「我告訴教宗，如果他想給我打電話，我會在這裡留三到四天，但我沒有接到他的電話。」他最後把信交給教宗的私人秘書。

Marco Tosatti批評教宗拒見陳日君的做法，指陳或許煩人和令人尷尬，但陳即使有健康問題，還是決定因為愛教會的緣故，從世界的另一端出發來到羅馬，無法相信教宗在4天內找不到半小時會見他，「顯然，在位的教宗這些日子裡忙於除去合作者，無法接見忠實而年長的顧問。」

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