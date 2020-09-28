城市農夫：種植學懂如何選擇

本地品牌「農莊製造」售賣乾花、護膚品、肥皂等，所有製作的香草作物原材料，都來自品牌的農場「都市農莊」，並以有機方式栽種。「都市農莊」現址分別位於觀塘和荃灣的工廈天台，十年前，農莊負責人林世昌因任職導演，租用工廈空間，眼見天台無人使用，當時曾在錦田耕種的他便向業主租用，嘗試在這裏種植。

以空置工廈為藝術空間，以及閒置無用途的工廈天台，都是香港的一道城市風景。後來，林世昌在天台種植，也分租空間予租客作格仔田，並兼任教學工作。他發現，香港即使連天台都是一個很適合種植的空間，一年四季皆可種出不同農作物，從前在錦田種菜的挑戰較大，如必須處理泥地裏的病蟲害，而天台則會輕鬆一點，至少距離自己的城市住所近一點，可以常常照顧田裏的植物。

不過，天台種植也有一些限制，如「天台有時食風好犀利」，又如「我哋啲泥，30至40 cm已經差唔多到頂，變咗我哋唔可以種啲好大、或者根好深、面積好闊嘅農作物」。同時，每個天台其實都有一個「小氣候」，不是所有都適合耕種，天台外圍最好有一些大廈可以擋風，像是一個山谷的作用，但太擋風的位置又會很擔心陽光也被大廈阻擋。無論是自己開農場或替別人尋找適合的天台農莊，林世昌都要確定選址要有足夠陽光、空氣流動但不能太扯風。

產量少 製期長 收穫非正比

他發現，天台較適合種可以受風的農作物，各種香草如迷迭香、崑崙雪菊、蝶豆花等甚至比在農田種植生長得更好。後來，他的太太Sheryl喜歡做手工皂，在家裏研究了兩三年後，開始用農莊的香草製成「農莊製造」的產品。最初製作香草手工皂和護膚品都是自用和送給朋友，所以她堅持不加防腐劑，免得浪費了有機栽種的香草。

「農莊製造」最受歡迎的產品是金盞菊皂，小小一塊肥皂，從每年10月落金盞菊種子，到12月頭開花，每日採花至4月尾，然後抽乾花朵的水份、烘乾，再浸油一個月，再造成肥皂放置一個月，歷時一年才完成。由於沒有添加防腐劑，肥皂不能擺放太久，所以他們寧叫客人注意購買的份量，反正他們是手作，每次不會製太多成品，再以潤膚露為例，每一次只能生產10至20支。

因為手作，產量始終不多，但Sheryl很享受這件事，且認為這已是最適合他們的生產模式，即使日後老了，仍可繼續動手製作這些產品。他們也喜歡耕種，雖然耕種令他們明白原來「一分耕耘唔係一分收穫，唔係成正比」，但真正栽種過食物，他們會有一種新的體會，林世昌說：「你未必終極會係一個種植者，但你會係一個好嘅選擇者，唔會咁易浪費食物，會識得點去選擇好啲嘅品種。」